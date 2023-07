– Det er mildt sagt frustrerende, sier Johansen, som har vært fergependler i 17 år.

På mandag måtte Johansen løpe til ferga og la bilen stå igjen på Dønna.

På tirsdag fikk ikke Johansen bli med i det hele tatt.

– De som stod igjen fikk aldri muligheten til å springe ombord på kaia.

Johansen forteller at bilistene på kaia skal ha fått beskjed om at det var ledig på begge sidedekkene. Dette så hun også selv. Likevel fikk de ikke plass.

Dermed måtte mellom 15 og 20 biler stå igjen på kaia.

Hilde Johansen bor på Dønna og jobber i Sandnessjøen. Her drar ferga til Sandnessjøen uten Hilde, som må stå igjen på fergekaia. Du trenger javascript for å se video. Hilde Johansen bor på Dønna og jobber i Sandnessjøen. Her drar ferga til Sandnessjøen uten Hilde, som må stå igjen på fergekaia.

Ingen andre alternativ

Johansen sier at hun parkerte i fergekøen 26 minutter før avgang. Likevel så kom hun ikke med.

Neste ferge gikk ikke før klokken 17:30. Dermed gikk planene til Johansen i vasken, akkurat som dagen før.

– Jeg hadde lovet meg selv og ikke ble en av de som kaster seg med på hylekoret. Men det her er veien vår. Vi har ikke noen andre alternativ.

Hilde Johansen har vært fergependler i 17 år. Nå har hun fått nok av forsinkelser, kanselleringer og Foto: Privat

Nå er Johansen lei av å måtte avlyse avtaler fordi hun ikke kommer med ferga eller at den er forsinket.

– Det gjør det mye mer tungvint å bo her ute. Man har en forventning om at ting skal gå fremover, men så gjør det ikke det.

Trange fergedekk er årsaken

NRK har tidligere skrevet om at fergedekkene er for trange for nye biler.

Siden den gang har Norled markert opp bilfeltene på sidehusdekkene på ny, slik at det ikke lengre tillates å stoppe på de trangeste områdene.

– Det har vært litt trang passasje på de sidehusdekkene. Der er det visse områder med litt smalere partier og der skal ikke folk stå parkert. Nå har vi frisket opp malingen og mannskapet mer påpasselig på å ikke stille biler der.

Det sier driftsleder i Norled, Johnny Alveskjær, til NRK. Derfor kan det se ledig ut på sidehusdekkene, selv om det ikke er det.

Alveskjær bekrefter at praksisen for bruk av sidedekkene har blitt skjerpet inn etter at NRK omtalte saken i mai.

– Via media har vi tidligere fått beskjed om at noen reisende mener sidehusdekkene er for trange. Mannskapet har derfor mer fokus nå på å sende de minste bilene her.

100 meter med fergekø

Også på Meløy har det vært fergetrøbbel etter at bilferga «Virak» smalt i kaia på Ågskardet i forrige uke.

Yngve Brox Guldbjørnsen forteller om flere hundre meter med kø etter at Torghatten Nord satte inn en mindre ferge.

Fergeleiet på Forøy i Meløy kommune Foto: Yngve Brox Guldbjørnsen

– Fergen er bare halvparten så stor som den forrige.

«Virak» tar 60 biler, mens den som går nå tar 30 biler.

– De hadde forholdsvis god kontroll onsdag formiddag, men så måtte de ta en trailer med spesialgods og dermed hopet det seg opp. Det var akkurat som i går.

Guldbjørnsen, tror de lange fergekøene vil vedvare frem til det kommer en ny ferge på plass.

– Det er små ferger og gammelt utstyr som de kommer med. I tillegg til at de sliter med, det de kaller for tekniske problemer, som egentlig er mannskapsproblemer, sier Guldbjørnsen.

Driftssjef i Torghatten Nord, Alf Vidar Jakobsen, avfeier at problemene er knyttet til mannskapsproblemer.

– Fergen kjører ikke etter ruta nå. Den kjører i ett så den skal klare å ta unna køen. De kjører så mye som det trengs for å få alle bilene over. Målsettingen er at ingen skal stå igjen når det blir kveld.

Videre forteller Jakobsen at «Virak» senest er tilbake på fredag. Jakobsen deler ikke Guldbjørnsen oppfatning av fergen.

– Gammel er den ikke. Fergen som går til vanlig er enda eldre. Det er absolutt ikke noe galt med den som går nå.

– Vi skal gjøre det vi kan

Hilde Johansen flyttet tilbake til Dønna i 1999.

Hun sier at hun aldri har stått så mye igjen med bilen på Dønna på alle disse årene, som etter at Norled tok over ruta fra 1. januar i år.

Hilde Johansen tok et bildet gjennom bilruta da hun fikk en mistanke om at hun kom til å bli stående igjen. Foto: Hilde Johansen

– Det er en kombinasjon av fergemateriell som ikke holder mål og et ruteoppsett som er under enhver kritikk. Jeg opplever at fergemannskapet gjør så godt de kan, så dette må løftes opp til de ansvarlige, mener Johansen.

Mannskapet opplever at enkelte passasjerer ikke følger anvisninger om å kjøre opp på sidehusdekket, noe som kan medføre til utfordringer med stuing av biler, forteller Johnny Alveskjær.

Det er beklagelig at Johansen opplever å ha stått igjen med bilen på Dønna, mener driftsleder, Alveskjær.

– Det er vi lei for. Det er avganger hvor det er fullt dessverre. Det har vært mye trafikk og i tillegg må vi overholde rutetidene.

– Vi skal gjøre det vi kan for at vi får med flest mulig og samtidig holder rutene i en travel sommersesong.

– Hvilke vurderinger gjorde mannskapet, som gjorde at flere passasjerer måtte stå igjen?

– Mannskapet gjør så godt de kan hver dag med å stue kjøretøy og overholde rutetider.