Morten Rognmo og familien fra Asker skal til Nordreisa i Troms kom til fergeleiet på Andøy lengst nord i Nordland tre kvarter før avgang, og er spent på om de kommer med ferga over til Senja i Troms.

Men køen av biler er faretruende lang.

– Vi regner vi med. Vi bør jo det, det er vel ikke flere avganger i dag.

Men når han ser ferga fylles opp, og det fortsatt er lenge til deres tur, blir han mer betenkt.

– Det ser ut som vi vil slite med å få plass, sier han skuffet.

For omkjøringen er lang. På fergeleiet på Andøy til fergeleiet i Senja er det over 440 kilometer å kjøre rundt.

Ferga Stetind fra 1977 legger til kai med kapasitet på 200 passasjerer. Og når den legger fra kai står flere titalls biler igjen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det er ikke bare turistene som er bekymret for fergekaoset som har oppstått både i Nord-Norge og på Vestlandet i sommer.

NRK har tidligere fortalt om kaoset som oppsto da 100 bobiler sist helg ble stående igjen på fergekaia i Rødøy da den siste ferge var gått for kvelden.

Torsdag endret Torghatten fergerutene og flytter mannskapets middagspause for å få bukt med fergekaoset på Kystriksveien – til sterk kritikk fra fagforeningen.

Og det er ikke bare på disse fergesambandene det har vært lange køer.

– Det harvært stor trafikk og lange køer på flere samband både i Troms og Nordland. Det er mange som har oppdaget at Nord-Norge er vakkert og populært, bekrefter Marius Hansen, administrerende direktør i Torghatten Nord AS.

Får et dårlig rykte

Fergetrøbbelet er i ferd med å gi Nord-Norge et dårlig rykte, mener Andøy-ordfører Kjell Are Johansen.

Andøy-ordfører Kjell Are Johansen ønsker seg flere ferger og økt rutefrekvens neste sommer. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

– Turisttrykket i Nord-Norge er blitt så stort at vi som region og myndighet må sette inn større ferger. Hvis ikke vil Nord-Norge til syvende og sist framstå som et negativt produkt.

Det gåt tre ferger i døgnet mellom Andøy og Senja og ferga tar to timer en vei. ordføreren ser daglig at det står biler igjen på fergekaia når den siste ferga har gått.

– Disse må overnatte på fergeleiet. Det gir et negativt inntrykk av det turistproduktet vi forsøker å tilby gjestene våre. De kommer hjem og forteller andre at de ikke må reise til Andøy. Derfor må vi få flere ferger eller økt frekvens, sier ordføreren.

Det er Troms fylkeskommune som har ansvaret for fergesambandet mellom Andøy og Senja.

Nederlandske Nika har ventet på ferga til Senja i seks timer. – Vi er litt skuffet over ting fungerer her, sier hun. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

En løsning i sambandet kan tidligst komme i høst, ifølge fylkesvaraordfører Benjamin Furuly i Troms fylkeskommune.

– På kort sikt er det veldig utfordrende å øke kapasiteten. Hele landet sliter med å få tak i fergemannskap. Så er det også slik at den økonomien vi får tilført fra staten er såpass skral at det vil ta tid å få rustet opp fergestrekningene i Troms.

Gratis ferger gir flere turister

Også fylkesråd for samferdsel Marianne Dobak Kvensjø (H) i Nordland har pekt på flere årsaker til fergekaoset.

– Mye av dette kommer av at vi har fått gratisferger som øker etterspørselen, og så har nok kronekursen og godt vær i nord gjort at veldig mange ønsker å feriere i Nordland.

Hun mener Nordland fylkeskommune har gjort flere tiltak for å møte utfordringene.

– Vi har økt frekvensen på flere samband og satt inn flere ferger for å ta unna sommertrafikken. Så ser vi noen ganger at trafikken blir høyere enn vi også hadde sett for oss. Vi har vi startet et omfattende prosess for å se på anbudsprosessene våre, for å kunne treffe bedre neste sommer, både på trafikkflyten og på fergemateriell.

Siste ferga for kvelden forlater Andøy, på vei over Andfjorden og med kurs for Senja i Troms. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Siste ferge legger fra kai

Ferga Stetind fra 1977 har kapasitet på 49 biler 200 passasjerer. Og når den legger fra kai står flere titalls biler igjen.

– Vi blir her i natt, men vi har ikke nok mat så det er et problem, sier franske Philippe Lauret.

Mens den franske turisten må oppsøke en matbutikk, må Morten Rognmo finne en annen løsning.

– Nei dette var kjipt. Vi trodde vi skulle komme med ferga. Nå får vi kjøre et stykke tilbake og finne en plass hvor vi kan slå opp teltet. Vi hadde aldri kjørt hit hvis vi hadde visst at de vi ikke kom til å få plass på ferga, sier han.