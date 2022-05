I dag kom gladnyheten mange langs kysten har ventet på.

I revidert nasjonalbudsjettet legger regjeringen 89 millioner kroner for å gjøre trafikksvake fergesamband gratis.

Oversikt over ferjesamband som kan bli gratis Ekspandér faktaboks Nordland Digermulen - Finnvik

Stokkvågen - Træna

Mosjøen - Hundåla

Igerøy - Tjøtta

Nordnesøy - Kilboghamn

Sund - Horsdal - Sørarnøy

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt

Svolvær - Skrova - Skutvik

Nesna - Nesnaøyene

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Jektvik - Kilboghamn

Tjøtta - Forvik

Horn - Igerøy Troms og Finnmark Mikkelsby – Kongshus

Øksfjord – Bergsfjord – Sør–Tverrfjord

Øksfjord - Tverrfjord

Mikkelvik- Bromnes

Strømsnes - Kjerringholmen

Rotsund- Havnnes- Uløybukt

Nyvoll - Eidsnes (Korsfjord)

Bellvik- Vengsøy

Øksfjord - Hasvik

Botnhamn- Brensholmen

Storstein- Nikkeby- Lauksundskaret

Hansnes- Karlsøy- Vannøy

Hansnes- Reinøy Trøndelag Dypfest-Tarva

Storfosna-Leksa-Værnes

Sula - Mausund - Dyrøy

Garten-Storfosna

Skei - Gutvik Møre og Romsdal Molde - Sekken

Festøya - Hundeidvika

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Arasvika - Hennset

Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal Vestland Hisarøy - Mjånes

Barmen - Barmsund

Ortnevik - Måren - Nordeide

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad

Daløy - Haldorsneset

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa

Kinsarvik - Utne

Fedje - Sævrøy

Florabassenget

Masfjordnes - Duesund

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella

Husavik - Sandvikvåg Rogaland Haugesund - Utsira

Rogaland

Stavanger - Lysebotn Innlandet Tangen - Horn Agder Abelnes - Andabeløy Kilde NTB

I Nordland er det 13 samband som har under 100.000 passasjerer. Blant dem er fergesambandet mellom Kjøpsvik og Drag over Tysfjorden.

Likevel er det ikke på lista over gratisfergene.

Årsak:

En halv times biltur fra Drag ligger Bognes. Her går det også en ferge over Tysfjorden. Det er E6-fergesambandet Skarberget-Bognes, som har langt over 100.000 passasjerer, og dermed ikke er gratis.

Begge samband er tilknyttet Narvik og E6 videre nordover.

Så i frykt for at reisende da vil droppe hovedsambandet Bognes-Skarberget, og heller ta gratisferge noen mil lenger øst, har altså regjeringen bestemt at de som reiser mellom Kjøpsvik og Drag likevel må betale.

Slik begrunner regjeringen at sambandet ikke blir gratis Ekspandér faktaboks «Riksveiferjesambandet Drag–Kjøpsvik i Nordland hadde under 100 000 passasjerer i 2019, men har klare grenseflater til riksveiferjesambandet Bognes–Skarberget, da begge sambandene krysser Tysfjorden. For å unngå stor overflytting av trafikk fra Bognes–Skarberget, med de kapasitetsmessige konsekvenser dette vil kunne ha, foreslår ikke regjeringen å gjøre sambandet Drag– Kjøpsvik gratis.» Kilde: Revidert nasjonalbudsjett for 2022

Fortvilet

På Drag i Hamarøy ligger kvartsprodusenten The Quartz Corp.

Fergesambandet Bognes-Skarberget. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Her produserer 116 ansatte ultraren kvarts til blant annet optikk, solcelle og til komponenter i mobiltelefoner og datamaskiner. Alt de produseres eksporteres ut av landet, og særlig til Kina.

Hovedtillitsvalgt Tommy Kristensen forteller at bedriften er i skikkelig beit for folk. Derfor hadde gratis ferge vært kjærkomment.

– Det er håpløst og helt feil strategi av regjeringen. Vi er en framtidsrettet bedrift i vekst, som skal doble produksjonen i løpet av få år. Men med å rekruttere arbeidskraft.

ØNSKER GRATIS FERGE: – Verdensmarkedet etterspør det vi driver med. Vi er en av to bedrifter i verden som produserer kvarts på dette nivået. Men vi trenger flere hender, sier Tommy Kristensen ved The Quartz Corp på Drag. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kristensen mener at med gratis ferge, ville arbeidsregionen de er en del av kunne blitt større. Og kvartsbedriften mer attraktiv.

– Vi kunne tiltrukket oss arbeidstakere fra kommunene rundt oss, som Narvik. Vi opplever sterk konkurranse med andre, og det dukker opp stadig nye næringer som gjør at det er rift om folk. Da må vi være framoverlent.

Det blir vanskeligere nå, mener han.

– Jeg oppfordrer regjeringen om å tenke seg om en gang til. De har jo lovet å prioritere distriktene.

Men ville det vært positivt at mye av trafikken på E6 dreier hit?

– Det er en påstand. Mye av tungtrafikken går allerede over Kjøpsvik-sambandet. Årsaken er at man sparer tre fjelloverganger. Jeg tror turistene likevel holder seg til E6.

Kvartsen som renses på bedriften The Quartz Corp benyttes blant annet til fiber i 5G-nettet. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Kristensen får støtte fra Høyre-politiker Lars Filip Paulsen.

– Jeg synes det er et tynt grunnlag regjeringen har tatt en avgjørelse på. Vi taper i store samferdselsspørsmål.

Hamarøy-ordfører Britt Kristoffersen (Sp) er derimot ikke skuffet.

– Først har regjeringen redusert fergeprisene i hele landet. Så kommer man nå med en pakke med gratis ferger. Dette er et skritt videre på veien, og vi skal fortsette å jobbe med dette, sier hun.