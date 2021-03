Fengselsbrannen i Mosjøen: – En forferdelig opplevelse for de pårørende

Fredag begynte det å brenne på en avdeling ved Mosjøen fengsel. 13 innsatte var på avdelingen. En av dem ble sendt til sykehus med alvorlige røykskader.

Mandag ble det bekreftet at mannen i 20-årene døde etter skadene han pådro seg.

Den omkomne skal nå obduseres for å fastslå dødsårsaken, og politiet har startet etterforskning.

Johan Lothe er leder for Wayback, en organisasjon som jobber for å hjelpe tidligere innsatte til et nytt liv uten rus og kriminalitet når de løslates.

Han beskriver dødsfallet i Mosjøen for dypt tragisk.

– Det er en forferdelig opplevelse som vi mottar med sjokk og vantro. Ikke bare for de pårørende, men også for de ansatte og for de andre innsatte. Men spesielt for den personen det gjelder, som var undet det offentliges ansvar.

Mosjøen fengsel, hvor brannen brøt ut. Foto: Frank Nygård / NRK

– Ingen god følelse når alarmen går

Lothe har tilbrakt tid i fengsel, og vet alt om hvordan det er å være innelåst i en celle.

Han har selv tenkt mye på at «om det begynner å brenne nå, så kommer jeg meg kanskje ikke ut».

– Når man sitter innelåst på en celle, tenker man ofte på hvordan man skal komme seg ut dersom noe skjer. Det er ingen god følelse når brannalarm går, sier Lothe.

Kvaliteten på norske fengsler, opplever han som varierende. Hovedgrunnen skal være et stort etterslep på vedlikeholdet og mange gamle fengsler.

Det hender også at innsatte tenner på egne celler når de ikke får nok oppfølging.

– Mange sliter psykisk

– Vi mener brannsikkerheten kan bli mye bedre. Noen fengsler mangler sprinkleranlegg.

For at situasjonen skal bli bedre er det flere ting som må på plass, mener Lothe..

Fengslene må få tilført større bevilgninger og mer personell. Det er mange innsatte som sliter psykisk under soning. Da er det viktig med tilstedeværelse fra fagpersonell som kan ivareta hver enkelt. Spesielt nå under pandemien, hvor det er mye ekstra isolasjon, sier han.

Fengslene må få tilført større bevilgninger og mer personell. Det er mange innsatte som sliter psykisk under soning, sier Johan Lothe i Wayback. Foto: Bård Nafstad / NRK

Etterforskning i full gang

Gjennom helgen har politiet avhørt flere personer i forbindelse med brannen. Kriminalteknikere har også gjort undersøkelser.

Politiadvokat Monica Nøtland sier det er for tidlig å si noe om hvorfor det begynte å brenne.

– Det er besluttet at det skal tas en obduksjon av den omkomne. Det er for tidlig å si noe om årsaken til brannen, siden teknikerne ikke har avlagt noen rapport ennå.

Mette Moe, enhetsleder for kriminalomsorgen i Nordland. Foto: Frank Nygård / NRK

Tirsdag møttes enhetsleder Mette Moe i Kriminalomsorgen i Nordland de ansatte i Mosjøen fengsel for å gå gjennom det som skjedde 19. mars.

Også Statsbygg undersøkte skadene på bygget, som er omfattende.

Når fengselet vil være i drift igjen er uklart, men Moe estimerer det til 3–4 uker.

Det samme anslår også enhetsleder ved Mosjøen fengsel, Frank Ivar Lie.

– Per i dag er det én celle som er ubeboelig. Så er det en del røyk og støv rundt om i fengselet, som blir vasket ned nå. Ellers er fengselet sånn høvelig greit, men det tar litt tid.

En påkjenning for familien

Lie forklarer at brannen oppstod i en celle med en person til stede.

– Egentlig gikk alt veldig raskt. Vi fikk ut de øvrige innsatte og vedkommende som var i cellen hvor det brant, ble hentet ut av brannvesenet like etterpå.

Han sier at hendelsen har vært en stor påkjenning, ikke bare for de ansatte som var involvert.

– Det oppleves som traumatisk og ekkelt for en innsatt innenfor en dør uten dørhåndtak, å kjenne røyklukt og høre brannalarmen som går.

Frank Ivar Lie, enhetsleder ved Mosjøen fengsel. Foto: Frank Nygård / NRK

Familien til den omkomne etter brannen har fått sett inne i fengselet.

Lie forteller at fengselsledelsen har hatt en prat med dem i helgen.

– Det hele er forferdelig, og vi har stor medfølelse for familien til vedkommende, avslutter han.