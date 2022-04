Natt til fredag skal fem personer ha blitt pågrepet i en narkotikaksjon like utenfor Bodø.

Etter det NRK kjenner til satt personene i bil på vei mot Bodø.

De fem siktede ble framstilt for varetektsfengsling i et fengslingsmøte i Salten og Lofoten tingrett i dag.

Samtlige har fått oppnevnt forsvarer.

Disse er Stian Pedersen Mojlanen, Hilde Grytten Guldbakke, Tor Haug, Anne Cathrine Præsteng, Sulman Maroof Hussain og Svein Inge Skipnes.

– Min klient er siktet i en grov narkotikasak, sier forsvarer Sulman Maroof Hussain.

Fengslet for bevisforspillelse

Klienten hans ble pågrepet for om lag et døgn siden, og er en mann i tidlig 20-årene. De fire andre som er siktet i saken er på samme alder i følge Hussain.

Hussain sier at hans klient begjerte seg løslatt på formiddagens fengslingsmøte.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen og mener han ikke har noe med dette å gjøre.

Hussain kan si noe om type og mengde narkotika klienten er siktet for.

Advokat Sulman Hussain sier at hans klient begjærer seg løslatt. Foto: Morten Solem / NRK

Den siktede og hans forsvarer har ikke fått noe innsyn i saken.

Hussains klient er fengslet på grunn av fare for bevisforspillelse. Men det mener han og forsvareren at det ikke er fare for.

– Har vært samarbeidsvillig med politiet siden siktelsen, og har gitt politiet tilgang til både mobiltelefon og datamaskin.

Det er uvanlig at Salten og Lofoten Tingrett holder fengslingsmøte på lørdager. Men det er fremstillingsfrist innen 48 timer etter en pågripelse. Derfor måtte fengslingsmøtene finne sted i dag.

Påtalemyndigheten vil ikke uttale seg om saken til NRK.

Ung kvinne blant de fem siktede

Tor Haug er forsvarer til en ung kvinne i starten av 20-årene som kommer fra Saltenområdet.

– Hun erkjenner ikke straffeskyld, sier Haug.

Advokat Tor Haug kan bekrefte at dette dreier seg om en grov narkotikasak. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Også han kan bekrefte at det dreier seg om en andreleddssak, altså en grov narkotikasak.

Akkurat nå sitter hans klient fengslet, men forsvareren kan ikke si hvor lenge hun vil gjøre det.

– Begjeringa fra påtalemyndigheten sier fire uker, men vi må vente å se hva dommeren bestemmer.

Heller ikke han og hans klient har fått tilgang på dokumentene i saken fordi disse er klausulert. Derfor vet han ikke noe om omfang og type narkotika.

Fengslingsmøtene foregikk i rettsal 4 i Salten og Lofoten Tingrett lørdag den 2. april. Påtalemyndigheten vil ikke uttale seg om saken til NRK. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Fengslingsmøtene foregår for lukkede dører og fengslingskjennelsen vil være untatt offentligheten.

Dette er ikke vanlig, med mindre det er snakk om større beslag eller hvis politiet frykter at offentliggjøring kan svekke etterforskingen.