Hvert år bruker vi flere hundre millioner kroner på privat fyrverkeri.

Tradisjon tro sprenges det nye året i gang.

Men i all feiringen er det flere som opplever det hele som stressende. Noen opplever det til og med som traumatisk.

Hvem er de?

Og hva kan vi gjøre for å trygge dem?

Små barn

Mange kan sikkert kjenne seg igjen i spenningen nyttårsaften bringer som barn.

Være våken lenge. Spise godis.

Og til slutt få et aldri så lite sjokk i det kinesisk krutt fargelegger himmelen.

Det er imidlertid ikke alle barn som liker alt årets siste dag medfører.

Psykologspesialist Caroline Verdich fremhever at noen barn, i likhet med andre grupper mennesker, kan bli skremt av de høye lydene og det uventede elementet ved fyrverkeri.

Eksempelvis barn som har blitt utsatt for skremmende hendelser tidligere i livet, som krig, kan bli mer redde og utrygge ved fyrverkeri.

Hvis barnet har to foreldre som er uenig om bruk av fyrverkeri kan det medvirke til mer kjipe følelser.

– Fyrverkeri er ikke stille og rolig, men høyt, synlig og kraftfullt. Høylytt krangling kan i da i tillegg til høyt fyrverkeri sammen forsterke allerede vanskelige følelser hos barn.

Verdich understreker at barn også er forskjellige, selv innad i søskenflokker.

– Storesøster gleder seg kanskje stort over fart, spenning og høye smell. Lillebror kan imidlertid være engstelig og redd.

Da kan det være fint å tilpasse feiringens substitutter til hvert enkelt barn og familie, legger hun til.

Bør barn skjermes hvis det er vanskelig å håndtere? Ekspander/minimer faktaboks Psykologspesialist Caroline Verdich drar frem begrepet «robuste barn» som sentralt i debatten rundt fyrverkeri og potensiell redsel. – Med det menes å ikke skjerme barn fra alt som er vondt og vanskelig. For at nyttårsaften skal bli så bra som mulig er det lurt å planlegge litt. Samt ta sikkerhet og måtehold på alvor. – Det er et godt utgangspunkt for en vellykket nyttårsfeiring.

At fyrverkeri er både dyrt og lite bærekraftig kan også gi negative følelser for barn. Når det i tillegg er en kveld der mange konsumerer alkohol, kan det forsterke negative følelser hos barn ytterligere.

Som igjen kan skygge over feiring, glede og samhold.

Hvis et barn viser vegring, redsel og vonde følelser er det viktig at en omsorgsperson er til stede for barnet.

– Validering av deres følelser, trygging og nærvær er viktig. På den måten kan de vanskelige følelsene ta litt mindre plass og bli enklere å håndtere.

privat 63 personer skadet på fem år Norsk Fyrverkeriforening argumenterer for at fyrverkeri er en hyggelig avslutning på året, men samtidig påpeker de at 63 personer har fått øyeskader de siste fem årene. – Vi har en nullvisjon når det kommer til person- og materielle skader. For å oppnå denne nullvisjonen er beskyttelsesbriller helt avgjørende, sier talsperson Rikard Spets. Færre blir skadet I fjor ble det i følge Norsk Fyrverkeriforening registrert 10 øyeskader på grunn av fyrverkeri. Nesten ingen av de som blir skadet hadde på seg beskyttelsesbriller. – Antallet skader fortsetter å synke, slik det har gjort de siste årene. Vi er ikke fornøyde før vi når nullvisjonen vår på antall skader, sier Rikard Spets. Bruker mye til tross for dyrtid Norsk Fyrverkeriforening mener både briller og sikkerthetsfontene bør være lovpålagt. Uavhengig av øyeskader er det liten tvil om at mange nordmenn liker tradisjonen med fyrverkeri. 2022 ble et rekordår for salg av fyrverkeri, til tross for at ting allerede da hadde blitt dyrere. I følge Norsk Fyrverkeriforening brukte vi omtrent 500 millioner kroner.

Personer med demens

Personer med demens kan også reagere på ulike aspekter ved fyrverkeri.

Da spesielt hvis de ikke forstår hva som skjer.

Geir Selbæk, forskningssjef hos Aldring og helse, har bred kompetanse innenfor geriatrisk medisin og demensforskning. Han påpeker at fyrverkeri innebærer kraftige sanseinntrykk gjennom lyd, lys og lukt.

Geir Selbæk understreker at personer med demens kan reagere både positivt og negativt på fyrverkeri. Foto: Aleksandr Nedbaev

– Personer med demens kan ha svekket evne til å regulere sanseinntrykk, så fyrverkeri kan være overveldende og noen ganger skremmende, forklarer han og legger til:

– Personer med demens som har vært i krigssituasjoner kan være særlig utsatt for å oppleve angst knyttet til fyrverkeri. Demens svekker oppfatningen av tid og sted, så de kan føle de er tilbake i krigen.

Det er derfor viktig å trygge personer med demens i situasjoner der de kan bli utsatt for fyrverkeri, helst med at de er sammen med personer de er trygge på.

Men, fyrverkeri kan også være positivt for noen med demens.

– Vi bør huske at fyrverkeri kan vekke gode minner for mange personer med demens, og dermed gi gode opplevelser, sier Selbæk.

Dyr

Kanskje ikke uventet må dyr med på lista.

Mange dyr er veldig sensitive og engstelige for høye lyder og smell.

– Hvis et dyr først har fått en negativ reaksjon på støy, kan det bli det vanskeligere å avvenne på et senere tidspunkt. Noen dyr vil derfor oppleve fyrverkeri bare verre og verre for hvert år, sier Maren Helland.

Hun er veterinær på Dyresykehuset Smådyr på Veterinærhøgskolen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Det som skjer på nyttårsaften kan bli en ekstremt negativ opplevelse for dyrene våre. Det ser vi både på familiedyrene våre, altså hest og smådyr, men også på produksjonsdyrene våre, og ikke minst ville dyr.

Helland forklarer at det er flere forskjellige tegn du kan se etter for å skjønne om kjæledyret ditt reagerer negativt på fyrverkeri.

– Hunder kan for eksempel begynne å pipe, skjelve, sikle og gjespe. De kan få urolig oppførsel, gjemme seg, og være vanskelig å komme i kontakt med. Hvis de blir skikkelig redde kan de ha ukontrollert avføring og urinering, sier hun.

Hva kan du gjøre for å trygge hunden din? Ekspander/minimer faktaboks – Mitt tips som hundeeier er å aktivisere dyrene tidligere på dagen. Gå en lang tur med hunden, gjerne også litt mental aktivisering, etterfulgt av et godt måltid. Da vil hunden være mer rolig på kvelden, sier Maren Helland. Det kan også være lurt å ha et område inndørs hvor dyret kan søke trygghet. Gjerne et litt lydtett område. For eksempel på badet, eller et sted hvor dyrene ikke er utsatt for veldig høy lyd utenfra. Man kan også maskere lyden utenfra, for eksempel med litt lyd fra TV, radio eller musikk dersom dyret er vant med dette fra før. – Og så er det viktig å være sammen med dyret. Om du som eier holder deg rolig og viser trygghet, så vil det også gi trygghet til dyret ditt. For å forebygge utvikling av frykt for høye lyder, kan man i tillegg eksponere dyret for lyd av fyrverkeri i forkant. Slike lydtilvenning bør man starte med i god tid før nyttårssaften, gjerne allerede i valpeperioden. Man starter å tilvenne dyret med lav lyd først, og økende volum etter hvert. Hos de dyrene som blir veldig negativ preget av nyttårsaften kan man også reise vekk med dyrene til områder som er mindre belastet med fyrverkeri. Det finnes også ulike typer angstdempende medisiner som man kan vurdere i samråd med sin veterinær. Dette bør testes i god tid før nyttårsaften og brukes sammen med annen adferdstrening og generelle hjelpemidler.

– Katter kan også reagere litt på samme måte som en hund, men kan også utvikle et litt annet type mønster. De kan være vokalisering, pesing, redusert appetitt og utvikle problemer med avføring.

– Er man utendørs, risikerer man at dyrene kan bli så redde at de stikker av i forsøk på å rømme fra situasjonen. Dette ser vi dessverre tilfeller av hvert år. Vi anbefaler derfor at kjæledyrene holdes innendørs på nyttårsaften.

Helland mener vi bør forby privat fyrverkeri i Norge. Hun mener det heller arrangeres felles, offentlige arrangementer på nyttårssaften til et bestemt kortvarig tidspunkt, på tilrettelagte områder hvor det anses å gi minst påvirkning på husdyr og ville dyr.

Personer som har opplevd traumer

De siste årene har det kommet svært mange flyktninger til Norge. Mye på grunn av konflikten mellom Russland og Ukraina.

For flyktninger og andre som har opplevd krig eller lignende situasjoner, kan fyrverkeri være ubehagelig, sier Eva Therese Næss, psykologspesialist ved UiT Norges arktiske universitet.

– Folk som har vært eksponert for skudd og den slags har jo lært at smell betyr fare, eller at det varsler fare. Selv om de vet at situasjonen ikke er farlig, reagerer kroppen som om de var i fare, sier hun.

En eksplosjon i Kyiv 24. februar i fjor. Foto: Zuma Press

Farereaksjonen kan medfører hjertebank, kaldsvette, pustebesvær, frykt, behov for å gjemme seg eller komme seg i sikkerhet.

– Det blir litt tosidig. Rundt deg ser du folk som har det artig og koser seg, samtidig som du opplever en sterk fryktreaksjon, sier Næss.

– Hvorfor reagerer kroppen på det viset?

– Vi er skrudd sammen for å beskytte oss, og kroppen vet ikke forskjellen på det forestilte og det ekte.

Mange synes fyrverkeri er både vakkert og spennende. Noen reagerer med å få pustebesvær og behov for å gjemme seg. Foto: Allan Klo / NRK

Også folk med angst kan kjenne på ubehag når det smeller utenfor.

– Det er ikke sli at alle med angst reagerer så heftig på smell. For dem handler det kanskje mer om uforutsigbarheten og følelsen av at du kanskje ikke har kontroll på situasjonen.

Næss har noen tips for hvordan du kan lære deg å håndtere smell fra fyrverkeri.

– Du kan forberede deg ved å jobbe aktivt med å minne deg på at smellene som kommer ikke er farlige. Du kan også jobbe med tilvenning. Søk opp videoer av fyrverkeri på YouTube, se dem med lav lyd i starten og skru lyden gradvis opp etter hvert.

Autisme

Personer med diagnose på autismespekteret (ASD) kan ha overfølsomhet for sanseinntrykk.

Det betyr at de potensielt reagerer kraftigere på blant annet lyd og lys.

Leder for autismeforeningen, Annette Drangsholt, påpeker at dette imidlertid er veldig individuelt.

– En del personer med autisme er veldig fascinert av fyrverkeri. Samtidig er det en del som kan bli veldig redde av lyd og spetakkel.