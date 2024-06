Fem entreprenører ønsker å bygge E6 Megården-Sommerset

Fem entreprenører ønsker å konkurrere om å bygge den første delstrekningen av milliardprosjektet på E6 i Sørfold. Den nye veien vil fjerne flere av de største flaskehalsene på E6 gjennom Nordland.

Det skriver Statens vegvesen i ei melding.

– Det er veldig positivt at vi har fem entreprenører som ønsker å bygge denne viktige vegstrekningen for oss. Nå skal søknadene kvalitetssikres og evalueres. Deretter vil de beste inviteres til å delta i konkurransen, sier prosjektsjef for prosjekt Salten i Statens vegvesen, Steinar Livik.

Totalt skal det bygges rundt 21,5 kilometer mellom Megården og Sommerset i Sørfold kommune. Det skal bygges tre tunneler på til sammen 13,8 km. I tillegg skal det bygges 6,9 km veg i dagen og fire bruer på til sammen 800 meter.

Prosjektet er første delstrekning på strekningen E6 Megården-Mørsvikbotn. Hele prosjektet er omtrent 45 kilometer. Det er de første 21,5 kilometerne som nå skal bygges. Vegen skal bygges som tofelts veg med ni meters vegbredde, og 90 km/t fartsgrense.

Konkurransen om å få bygge strekningen ble utlyst 29. april 2024. Planen er å inngå kontrakt tidlig i 2025 med byggestart våren 2025. Planlagt åpning av ny veg er i 2031.

Kontraktsform: Totalentreprise NS 8407.

Konkurransen gjennomføres med forhandlinger.

Følgende entreprenører har meldt sin interesse for oppdraget: