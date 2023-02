– Å se jenter bli behandlet på en slik måte gjorde et veldig sterkt inntrykk.

Det sier stortingsrepresentant for Høyre i Nordland, Bård Ludvig Thorheim. Han har selv bakgrunn fra forsvaret og fire barn. Han reagerte veldig sterkt, også som pappa.

Bård Ludvig Thorheim er veteran fra Forsvaret og utdannet etterretningsoffiser Foto: Allan Klo / NRK

– Jeg har nylig snakket med datteren min om Forsvaret og sagt mye positivt om det å jobbe i Forsvaret. Men man vet jo aldri om man er uheldig og havner i et sånt miljø.

På lørdag fortalte NRK om nok en sak hvor det ble varslet om trakassering i Forsvaret. Varselet beskrev seksuell trakassering av elleve kvinnelige soldater og tre voldtekter i førstegangstjenesten.

– Det at ens egne barn risikerer å havne et sted hvor verken medsoldater eller befalet tar tak når man sier tydelig ifra, er en skremmende tanke, sier han.

Flere andre reagerte på det som har kommet frem. En av dem er journalist og forfatter Kjetil Stormak. Han kjenner forsvaret svært godt.

– Jeg er pappa til tre jenter, og jeg vil advare dem sterkt mot å avtjene verneplikt med de forholdene som nå avdekkes.

Seksuell trakassering uakseptabelt

Det skriver han i en analyse publisert på Forsvarets forum. Der er han tydelig på at det er en mulig løsning, å bytte ut forsvarssjefen.

– Deretter bør en ny forsvarssjef rydde ordentlig opp i egne rekker. Han eller hun bør bytte ut alle som står i veien for å etablere en ny kultur der slike overtramp faktisk får konsekvenser.

Kvinneandelen i førstegangstjenesten er på 34,5 prosent. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han mener at bare på den måten kan man effektivt kommunisere at seksuell trakassering er uakseptabelt.

– En ny kultur kan ikke vedtas. Den må skapes fra toppen og ned, av nye kulturbærere. De som skal forsvare landet mot en ytre fiende, dersom landet på ny blir satt på en alvorlig prøve, må kunne være trygge på at de ikke blir seksuelt trakassert og voldtatt på jobb.

– Ikke sjanse i strid

Stortingsrepresentant Thorheim har selv befalsutdanning fra Forsvaret og er også utdannet etterretningsoffiser ved Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste. Som veteran har han selv erfaring fra skape situasjoner.

– Når du er ute i en skarp situasjon med livet som innsats, må man stole på hverandre. Man er avhengig av hverandre og kjemper for hverandre. Har man en mobbekultur i en avdeling har man ikke sjans i strid.

Bård Ludvig Thorheim (H) sier at om man har en mobbekultur i en avdeling har man ikke sjans i strid. Foto: Privat

Han tror dette problemet har eksistert i lang tid i forsvaret.

– Man har jo merket at trakassering finnes. Når vi nå ser såpass grelle eksempler er det en ukultur som ikke er borte. Et kvinnesyn som ikke hører hjemme i Norge. En kultur blant soldater og befal hvor man ikke tar tak i mobbing og trakassering.

Han mener at det til syvende og sist handler om Norges forsvarsevne.

– Det er verdier som ikke holder dersom vi skal kunne forsvare landet.

Han mener den eneste personen i reportasjen som framstår med de verdiene som Forsvaret burde ha, nemlig mot, styrke og åpenhet, er det Silje Falmår selv.

– Hun tar opp disse vanskelige hendelsene og sier fra på vegne av andre

– Men ethvert tilfelle av overgrep er et for mye

Temaet har blitt debattert i NRK den siste uken. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har deltatt i flere i debatter, blant annet på Debatten og mandagens sending av Dagsnytt 18.

I Debatten sier Kristoffersen at han ikke har tenkt å gi seg.

– Jeg kommer til å jobbe knallhardt for dette her, og at vi skal få bukt på dette problemet.

I Dagsnytt 18 fikk han spørsmål om hva han tenker om at det sikkert er mange foreldre som tenker «her vil ikke jeg sende sønnen eller datteren min».

– Vi opplever at mange som er inne til førstegangstjeneste, er veldig fornøyde. Men ethvert tilfelle av overgrep er et for mye. Forsvaret jobber hardt med dette her og det lover jeg at vi skal fortsette å gjøre, svarte han og la til:

– Derfor vil jeg takke varslerne og media, som har fokusert på dette. Det gjør oss betre. Det har vært for dårlig handtert og dette skal vi bli gode på.