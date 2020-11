Ble stanset i ruskontroll på vei hjem fra oppkjøring

Det var i dag formiddag en person ble stoppet i en tilfeldig kontroll av UP i Fauske kommune i Nordland.

Operasjonsleder Mari Lillestø i politiet sier til NRK at da patruljen tok kontakt med føreren, så fremsto han som ruset.

– Det fremkom av samtale at han var på vei fra oppkjøring.

Hvor lang tid det tok fra oppkjøring til mannen mistet lappen, kan ikke politiet si noe sikkert om. Men mannen ble stanset klokken 10.15 tirsdag formiddag.

Han ble tatt med til legevakta for bevissikring. Det ble gjort avhør og mannen er fratatt førerkortet enn så lenge, opplyser Lillestø.

Nekter straffskyld

Det ble med andre ord en kort karriere som sjåfør.

Operasjonslederen forteller at mannen benyttet sin rett til å ikke forklare seg til politiet. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Hva skjer videre?

– Politiet vil etterforske saken og fremskaffe ytterligere bevis. Så blir det opp til retten å vurdere hvordan saken går videre.

– Trist sak

Geir Marthinsen er UP-sjef i Nord-Norge. Han kjenner ikke detaljene, men sier at dette fremstår som en trist sak.

– I verste fall var han kanskje ruset under selve oppkjøringa. Men her skal vi ikke dømme på forhånd. Blodprøve vil bekrefte eller avkrefte mistanken.

På landsbasis var det en økning antall anmeldelser for kjøring i ruspåvirket tilstand i sommer. I juni og juli ble 1647 anmeldt mot 1614 i fjor.

Når NRK ringer Marthinsen tirsdag ettermiddag har han ikke de siste tallene for hånden, men sier det generelt er store forskjeller fra område til område.

– De siste årene har vi fått nye tekniske hjelpemidler som gjør oss i stand til å avdekke andre type rus enn alkohol. De siste fire årene har vi derfor sett nye rekorder i antall ruskjøringer totalt sett.

Følger med

I år har korona gjort at politiet ikke har hatt så mange rene ruskontroller.

Det har gjort at man har unngått koronasmitte i tjenesten. Baksiden er at man ikke har rustestet så mange som man ellers ville gjort i et normalår, forteller UP-sjefen.

Geir Harald Marthinsen, UP-sjef i nord. Foto: TOR FARSTAD

Men Marthinsen understreker at de selvfølgelig rustester der patruljen får mistanke om dette. For eksempel etter en ordinær fartskontroll.

UP har oppdaget flere ruskjørere i Nord-Norge bare i dag.

Julebordsesongen blir annerledes i år. UP-sjefen oppfordrer alle til å tenke seg om, uansett hvordan tiden frem mot jul blir.

– Vi har ikke noe ønske om å ta flest mulig. Det vi har et sterkt ønske om, er at det ikke skal være noe ruskjøring, sier Marthinsen.