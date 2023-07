Om kort tid vil befolkningstallet i Fauske øke med nesten 5 prosent.

Denne uken fikk politikerne beskjed om at UDI etablerer to asylmottak i kommunen. Et i Fauske og et i Sulitjelma.

Totalt har UDI tildelt 28 nye avtaler om drift av asylmottak over hele landet, med totalt 5305 plasser.

Følgende steder har fått avtaler om drift av asylmottak: Ekspander/minimer faktaboks UDI har tildelt 28 nye avtaler om drift av asylmottak over hele landet, med totalt 5305 plasser. Alle avtalene har oppstart i slutten av august, med varighet i tre år. UDI har dessuten opsjon for å forlenge avtalen med inntil to år, som vil gi en varighet for driftsavtalen på til sammen fem år. Region Indre Østland: * Sel kommune – 240 plasser – Mysusæter – Ostra Consult AS * Moss kommune – 220 plasser – Jeløya – Frelsesarmeen * Lier kommune – 162 plasser – Renskaug Lier – Corvina Care AS * Hurdal kommune – 200 plasser – Landsbyen Hurdal – Corvina Care AS * Indre Østfold kommune – 160 plasser – Hobøl – Ostra Consult AS * Våler kommune i Østfold – 174 plasser – Kasper – Link AS * Moss kommune – 200 plasser – Rygge – Roomtorent Region Midt-Norge: * Snåsa kommune – 180 plasser – Snåsa – Hero Norge AS * Heim kommune – 150 plasser – Heim – Sana Mottaksdrift AS * Hareid kommune – 191 plasser – Hareid kommune Region Nord: * Fauske kommune – 185 plasser – Sulitjelma – Corvina Care AS * Tjeldsund kommune – 150 plasser – Kvitnes – Hero Norge AS * Saltdal kommune – 250 plasser – Vensmoen – Mottaksdrift Nor AS * Fauske kommune – 250 plasser – Fauske – Mottaksdrift Nor AS * Bodø kommune – 258 plasser – Tverlandet – Nord-Norsk Mottaksdrift AS * Målselv kommune – 150 plasser – Målselv – Mottak Nord AS * Vadsø kommune – 200 plasser – Vadsø – Oscarsgaten 29 AS Region Sør: * Holmestrand kommune – 230 plasser – Hof – Ostra Consult AS * Kvinesdal kommune – 150 plasser – Kvinesdal – Link AS * Horten kommune – 250 plasser – Avdeling Horten – Apartments AS * Vegårshei kommune – 150 plasser – Vegårshei – Sana Mottaksdrift AS * Skien kommune – 150 plasser – Skien – Sana Mottaksdrift AS * Holmestrand kommune – 150 plasser – Avdeling Holmestrand – Apartments AS * Tønsberg kommune – 150 plasser – Avdeling Færder – Apartments AS * Tønsberg kommune – 175 plasser – Tønsberg – Sana Mottaksdrift AS * Skien kommune – 280 plasser – JES Eiendom AS Region Vest: * Bømlo kommune – 150 plasser – Bømlo – Sana Mottaksdrift AS

Til sammen 435 nye mennesker skal leve og bo i kommunen i Indre Salten.

Kommunestyret sa opprinnelig ja til å bosette 40 flyktninger i kommunen. Nå kommer det 10 ganger så mange.

Det byr på muligheter, men også utfordringer og bekymringer for ordfører Marlen Rendall Berg (Sp).

– Vi ønsker selvsagt å bidra, men vi er bekymret for om vi vil klare å gi gode tjenester til alle som kommer, sier hun til NRK.

– Det blir en voldsom dugnad om vi skal møte flyktningene på en god måte.

Økonomisk krise

For mye har forandret seg siden Fauske sist hadde flyktningmottak i 2015. Kommunen har vært nødt til å kutte kraftig i tjenestene for å håndtere en elendig økonomi.

I 2021 hadde kommunen 1,5 milliarder kroner i gjeld. Blant annet ble det vurdert å kutte i SFO-tilbudet for å spare penger. Kommunen er nå på den såkalte Robek-listen.

I 2022 gikk de også til det drastiske grepet at de flytter ut av sitt eget rådhus for å spare penger på strøm og vedlikehold.

– Vi har kuttet ganske mye i tjenestetilbudet siden vi sist tok imot mange syriske flyktninger i 2015. Kommunen er i en helt annen situasjon nå, sier ordføreren.

Men med flyktningene kommer det også penger.

Alle kommuner som har asylmottak får vertskommunetilskudd. Grunnsatsen som kommunene får, er 756.551 kroner per år. I tillegg får kommunene kr 11.611 kroner per plass per år på ordinære mottaksplasser.

Usikker på om tilskuddene rekker til

Men ifølge Rendall Berg er erfaringen i Fauske at tilskuddene ikke dekker de reelle kostnadene.

– Erfaringsmessig ser vi at det har vært større utgifter enn det vi har fått i kompensasjon.

– Vi er usikre på hvordan dette vil belaste den kommunale økonomien. En økning i folketallet på 5 prosent er betydelig og vil utfordre vårt hjelpeapparat.

– I tillegg er det en utfordring å skaffe nødvendig kompetanse, sier hun.

Ordførerkandidat Nils-Christian Steinbakk (Ap) er også spent på hvordan dette skal gå.

– Vi klarer ikke i dag å gi våre innbyggere lovpålagte tjenester. Hvordan vi skal løse dette vet jeg ikke, sier han til Avisa Nordland, som omtalte saken først.

Han peker på at kommunestyret sa ja til å bosette 40 flyktninger i 2023. Det mente kommunedirektør Ellen Beate Lundberg var for mange med tanke på kommunens økonomi. Hun mente 10 fikk holde.

Nå kommer altså 435.

Innbyggerne NRK møtte på gata på Fauske var stort sett positive til at kommunen skulle ta imot flyktninger:

Det er selskapene Corvina Care AS og Mottaksdrift Nor som skal drive de to mottakene i Fauske. Det betyr nye arbeidsplasser til kommunen.

Etableringen av mottaket i sentrum vil ifølge driverne gi opp mot 13 stillinger.

– Vi er fornøyd med å ha nådd opp i konkurransen, og vi vil følge de kravene som ligger i anbudet. Så legger vi til grunn at kommunen kjenner til sine forpliktelser, sier daglig leder i Mottaksdrift Nor, Tor Gunnar Gusjås til NRK.

Les også: Sp-ordfører i en av Norges mest forgjelda kommuner: – 2 milliarder i økte inntekter hørtes lite ut

Les også: Kommunen har milliardgjeld og planla underskudd

– Uro og litt skepsis

Størst blir utfordringen ved mottaket i Sulitjelma, tror ordfører Rendall Berg. Bygda med cirka 550 innbyggere blir nå 185 flere.

– Den største utfordringen blir logistikken mellom sentrum i Fauske og Sulitjelma. Vi så det sist da det var mottak der i 2015, at flyktningene hadde store utfordringer med å komme seg til tjenestene i Fauske, som lege, tannlege og politi. De måtte bruke en hel dag får å komme seg til sentrum.

– Hvordan tror du innbyggerne der tenker om at de får asylmottak igjen?

– Det er nok en uro og litt skepsis. Men de har erfaring med å ta imot flyktninger, og vi håper selvsagt at samfunnet mobiliserer for å ta imot flyktningene på god måte.

Men både ordføreren og ordførerkandidaten understreker at Fauske gjerne vil hjelpe til.

– Jeg er opptatt av at vi skal bidra til å gjøre vårt for mennesker i en vanskelig situasjon, sier Steinbakk.

– Vi trenger flere folk. Disse kan være en ressurs, hvis vi bare klarer å ta dem imot på en god måte. Vår bekymring er om vi klarer å gi dem det de har behov for, sier Rendall Berg.

Skal fordeles over hele landet

UDI sier til NRK at de neste uke skal ha oppstartsmøte med Fauske kommune, for å sikre en god dialog, og for at kommunen skal få all den informasjonen de trenger.

– Kommuner i hele landet gjør en formidabel jobb, når det gjelder å bosette flyktninger – og når det gjelder å ta vare på beboere på asylmottak. Mottakene som kommer, vil ha kvalifisert personell som følger opp beboerne. Vi vil følge tett opp kursing av de ansatte, veiledning og tilsyn ved mottaket, sier regiondirektør i Mottak og retur UDI, Veronica Mikkelborg.

Hun forteller at det i 2023 kommer svært mange som søker beskyttelse i Norge.

Krigen i Ukraina er naturligvis den største årsaken til det. Hittil i år er det i snitt kommet 76 ukrainske flyktninger per dag til Norge.

Totalt planlegger UDI nå for 39.700 søknader i 2023 og 25.000 søknader i 2024.

Mikkelborg sier det er politisk bestemt av mottakene skal fordeles over hele landet.

– Det er politisk bestemt at asylmottakene i Norge skal fordeles på hele landet. Vi lyser ut driften av mottak gjennom offentlige anbudskonkurranser, og vi får inn tilbud fra private bedrifter, ideelle organisasjoner og kommuner som ønsker å drive mottak for UDI.

Hun sier det skal mye til for at en kommunen skal kunne si nei til et mottak.

– UDI kan i særlige tilfeller unnta kommuner fra etablering av mottak. Det må normalt gjøres ved at enkeltkommuner unntas allerede under utlysningen av konkurransen. Det er imidlertid en høy terskel for å gjøre slike unntak. Mange slike unntak vil gjøre det svært krevende å etablere nok mottaksplasser, og særlig i slike krevende situasjoner som vi nå opplever knyttet til krigen i Ukraina.

Les hele svaret fra UDI her: Ekspander/minimer faktaboks UDI har ansvar for at alle asylsøkere som kommer til Norge får tilbud om et sted å bo, mens de venter på at vi skal behandle søknadene deres. I 2022, og fremdeles i 2023 kommer det svært mange som søker beskyttelse i Norge. Kommuner i hele landet gjør en formidabel jobb, når det kommer til å bosette flyktninger – og når det kommer til å ta vare på beboere på asylmottak. Mottakene som kommer, vil ha kvalifisert personell som følger opp beboerne. Vi vil følge tett opp kursing av de ansatte, veiledning og tilsyn ved mottaket.

Fauske kommune ble informert av informert av leverandørene, Mottaksdrift Nor AS 25.april og Corvita Care AS 9.mai, om at de skulle søke om å opprette mottak. I tillegg informerte UDI 22.mai da tilbudsfrist at det var kommet inn tilbud om å drive mottak i Fauske kommune. Og de ble som de har sagt også informert 13.07 da tildelingen ble gjort. Vi skal i løpet av neste uke ha oppstartsmøte med Fauske kommune, og for å sikre en god dialog, og for at kommunene skal få all den informasjonen de trenger.

Alle kommuner som har asylmottak eller omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere får et tilskudd, som kalles vertskommunetilskudd. Vertskommunetilskuddet skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og administrasjon i forbindelse med at det drives et asylmottak i kommunen. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet av politikerne. Grunnsatsen som kommunene får, er 756 551 per år. I tillegg får kommunene kr 11 611 kroner per plass per år på ordinære mottaksplasser. Kommunen får også innbyggertilskudd for alle beboere med oppholdstillatelse. I tillegg til andre tilskudd, for eksempel til barnehagetid og skolefritidsordning. (Du kan lese mer her, hvor satsene er oppgitt.)

Det er politisk bestemt at asylmottakene i Norge skal fordeles på hele landet. Vi lyser ut driften av mottak gjennom offentlige anbudskonkurranser, og vi får inn tilbud fra private bedrifter, ideelle organisasjoner og kommuner som ønsker å drive mottak for UDI. Det er tilbydernes tilgang på bygningsmasse egnet for mottaksformål og kompetent bemanning som til en stor grad er bestemmende for hvor vi får tilbud om mottaksdrift. Vi har erfaring for at bygg egnet for mottaksdrift er et knapt gode, og dette er en viktig grunn til at vi normalt henvender oss til alle regioner når vi lyser ut anskaffelser av mottak.

UDI kan i særlige tilfeller unnta kommuner fra etablering av mottak. Det må normalt gjøres ved at enkeltkommuner unntas allerede under utlysningen av konkurransen. Det er imidlertid en høy terskel for å gjøre slike unntak. Mange slike unntak vil gjøre det svært krevende å etablere nok mottaksplasser, og særlig i slike krevende situasjoner som vi nå opplever knyttet til krigen i Ukraina.

De som vil komme til mottakene i Fauske kommune, er noen av de mange som søker om beskyttelse i Norge. Hvem det er som skal bo på mottaket, er det for tidlig å si, men de som søker beskyttelse er pensjonister, enslige voksne og det er barnefamilier.

Det er viktig å understreke at etter tildelingen er det en karensperiode med anledning til å klage på tildelingene. Når karensperioden går ut, midnatt 24. juli, sendes avtalene til signering. Kontraktene er ikke inngått før signering. Alle avtaler som inngår etter signering har oppstart i slutten av august, med varighet i tre år. UDI har dessuten opsjon for å forlenge avtalen med inntil to år, som vil gi en varighet for driftsavtalen på til sammen fem år. Partene kan si opp avtalen, uten grunn, med fire måneders skriftlig varsel til den andre parten.