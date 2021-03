Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smittevernlege Gregory Hautois og ordfører Marlen Rendall Berg i Fauske kommune, er bekymret.

Grunnen er den sørafrikanske mutasjonen av koronaviruset, som på mange måter har bitt seg fast i Salten.

Kommunen innfører nå strenge tiltak for å minske sannsynligheten for at viruset får fotfeste i deres kommune.

Ett av tiltakene er å stenge resten av Salten-regionen ute fra deres kommune.

– Svømmehallene vil nå kun være åpen for innbyggere bosatt i Fauske kommune. Det samme gjelder treningssentre og besøk i kinoen, sier ordfører Berg i en pressemelding.

Skrekkeksempelet Bodø

Ordføreren sier at de gjør dette for å forhindre at de må innføre forskrifter og tiltak som Bodø måtte, forrige fredag.

– Den jobben hver enkelt gjør er kjempeviktig og bidrar til å slå ned dette utbruddet. Det kan være tilstrekkelig for å unngå enda strengere tiltak og innføring av forskrift slik som Bodø har gjort, sier Ordfører Berg.

Og det er gjerne nettopp bodøfolk som hovedsakelig er uvelkommen i Fauske, grunnet smittetrykket.

Helge Akerhaugen, kommunedirektør i Fauske kommune. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Kommunedirektør Helge Akerhaugen sier til NRK at de også har vært bekymret over at enkelte har begynt å ta for lett på viruset.

– Bakgrunnen er at den siste tiden har vi fått meldinger fra blant annet politiet, om at folks holdninger har blitt litt slappere. Da fant vi grunn til å gå ut og informere om de generelle smittetiltakene, samtidig som vi ønsket å markere at vi strammer litt til i Fauske.

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, uttrykte onsdag sin bekymring for spredningen av det muterte viruset i Bodø.

– Når disse mer smittsomme virusene får spre seg i flere ledd og det går uke etter uke, er det mer krevende å få full kontroll, sa Nakstad.

Kan gå motsatt vei

Men om folk ikke klarer å se sammenheng mellom restriksjoner og faktiske smittetilfeller, kan stemningen bli dårlig og folk kan miste motet.

Akerhaugen sier at de har tatt dette med i beregningen.

– Vi har diskutert det, så det vi prøver å få til er dels en kombinasjon med ros til de som er flinke, men at vi samtidig ønsker å gi en påminnelse til de som kanskje glemmer seg bort.

Spesielt fordi de tilfellene Fauske har hatt tidligere, har vært blant den yngre garde.

– Vi ser jo at de smittetilfellene vi har hatt i vår region, innebærer mange unge mennesker mellom 20–30 år. De liker å være sosiale, noe som gjør av