Lavtrykk på vei mot kysten: Farevarsel for mye nedbør, jordskred og flom

– Fra tirsdag ettermiddag til onsdag ettermiddag er det ventet mye regn, lokalt 50–80 millimeter i løpet av et døgn. Nedbøren begynner først i ytre strøk, melder Yr.no.

Samtidig er det ute gule farevarsler for flom og jordskred, ifølge Varsom.no.

Elver og bekker vil kunne gå over sine bredder, og bakken er en del steder allerede mettet med vann. Utsatte strekninger på veier og jernbane kan bli stengt i perioden.

Lavtrykk på vei

– I kveld danner det seg et lavtrykk ute i havet nordvest for oss. Det vil trekke gradvis sørover gjennom natten ned til Nordland og Trøndelag. Det ser ut som det vil treffe land rundt klokken 12, sier vakthavende meteorolog Stine Sagen til NRK.

Når lavtrykket treffer land vil vinden øke på. Ifølge Yr.no vil vindkastene ble spesielt kraftige langs kysten. I Sandnessjøen kan det for eksempel være snakk om vindkast opp mot 22 sekundmeter utover kvelden.

Når det gjelder nedbøren er det Helgeland og Trøndelag som får det verste trykket. Det er foreløpig usikkert hvor det vil regne mest, sier meteorolog Sagen.

– Men det blir vindfullt, grått og høstlig, oppsummer hun.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kortvarig

Den gode nyheten er at dette ikke er noe langvarig uvær. Det meste vil være over i løpet av onsdagen. Og når lavtrykket har passert ser det ut til at det skal bli ganske tørt fremover.

Når det gjelder været for landet for øvrig er det ikke mye så skrive hjem om.

Det blir noen byger lenger nord også, i hvert fall til Sør-Troms, ellers blir det ganske tørt.

For Sør-Norge sin del er det stort sett snakk om oppholdsvær de nærmeste dagene.

I Oslo-området ligger temperaturen litt over 20 grader og det veksler mellom klarvær og skyer.

Det samme gjelder stort sett for Vestlandet, selv om det vil komme betydelig mengder nedbør i Møre og Romsdal utover tirsdagen.