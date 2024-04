Farevarsel for snøfokk i Nordland

Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for snøfokk for fjellovergangene og indre strøk i Salten, Helgeland og Nord-Trøndelag.

Det opplyser Varsom.no.

Varselet gjelder for fredag 5. april kl 11 til samme dag klokken 22.

Dette kan føre til redusert sikt og vanskelige kjøreforhold. Kolonnekjøring kan innføres på kort varsel, samt stenging av fjelloverganger.