Slik vil en streik ved Bodø lufthavn kunne ramme deg

– Dette er selvfølgelig et veldig dårlig tidspunkt for en streik, og vi beklager det sterkt. Konsekvensene kan bli store for mange på et sårbart tidspunkt. Mange skal hjem til jul, sier kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud ved Avinor til NRK.

Bodø lufthavn. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

De følger situasjonen tett etter at det onsdag ble kjent at det kan bli streik ved Bodø lufthavn fra fredag klokken 13. Spekter, NTL og LO stat skal mekle onsdag og torsdag. Fristen for å komme til enighet er satt til midnatt natt til fredag.

Konflikten gjelder opprettelse av tariffavtale for brann- og havaritjenesten ved Bodø lufthavn, som er satt ut på anbud til Falck fra Avinor.

– Avinor er tredjepart her, og vi må bare avvente å se om det blir en løsning. Nå må flyselskapene finne ut hva slags maskiner som kan operere ved Bodø lufthavn dersom det blir streik, sier Ulverud.

Blir det streik kan Falck opprettholde såkalt kategori 4-nivå ved lufthavna. NRK har ringt selskapene for å høre hvordan dette vil påvirke deres flyvninger:

1. Widerøe: – Vil kunne fly tilnærmet som normalt

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe forteller til NRK at deres avganger med Dash 8 av typen 100/200 vil kunne fly som normalt.

Informasjonssjef Catharina Solli i Widerøe. Foto: Widerøe

Unntaket er direktemaskina mellom Bergen og Bodø, og de vil lørdag muligens måtte gjøre noen endringer hva gjelder akkurat dette flyet.

– Kategori 4 betyr at mindre flytyper vil kunne ta av og lette. Så vi er ikke de som blir hardest rammet i første omgang. Men om en streik vedvarer, vil vi få utfordringer, fordi vi blant annet er avhengig av å få posisjonert mannskapet vårt.

Det er altså SAS, Norwegian og charter som vil få utfordringer ved en streik først. Solli forteller at en del av passasjerene deres kommer tilreisende til Bodø med andre flyselskap, og slik sett kan bli rammet allerede fredag.

– Passasjerer som kommer inn til Bodø med SAS/Norwegian eller skal videre med disse, kan bli rammet. Det kan bli mulig for oss å sende passasjerene på alternative måter med flere stopp, det får vi se nærmere på.

2. SAS: – Rammer åtte fly og 1500 passasjerer

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS. Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no / BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS forteller at dersom det blir streik fra klokken 13 fredag, så vil åtte av deres flyvninger bli berørt fredag. Mer konkret cirka 1500 passasjerer.

– Det er det vi må forholde oss til ved en streik, så får vi håpe at det blir enighet i forhandlingene.

Han forteller at det pågår diskusjon om hvilke flytyper som vil kunne ta av og lande under kategori 4. Noen av deres maskiner vil kanskje kunne operere.

– Det er et regelverk her, det er ikke endelig avklart hvilke flytyper som rammes.

3. Norwegian: – Avventer situasjonen

NRK har spurt Norwegian om hvordan de vil håndtere en eventuell streik, og hvor mange av deres passasjerer som kan bli rammet. I en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss følgende:

– Dersom det skulle bli streik vil vi informere passasjerene og gjøre det vi kan for å ivareta dem på best mulig måte. Det viktigste for oss er å få alle til sin destinasjon så smidig som mulig.

– Hvor mange av Norwegians passasjerer vil kunne bli rammet ved en streik?

– Det er for tidlig å si noe om konsekvenser. Som sagt følger vi situasjonen tett.

4. Ving: – Charter rammes ikke i første omgang

PR-ansvarlig Elisabeth Larsen-Vonstett i Ving sier til NRK at deres charterfly til Gran Canaria bare har avgang onsdager. De rammes altså ikke i begynnelsen.

– Så får vi håpe at dette løser seg. Det er aldri noe gøy å få ferien sin flyttet på.