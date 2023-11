Det var vært klarvær og stille i Nord-Norge, mens vinden og nedbøren har herjet med Sør-Norge.

Men nå blir det mye vær også i nord.

Ifølge Meteorologene – som har sendt ut farevarsel – er det fare for lokalt svært kraftige vindkast på opp mot 40 meter i sekundet fra øst lørdag.

Vinden kan lokalt komme opp i full til sterk storm.

– Det er vinden i Nordland i morgen som er den store greia nå, sier vakthavende meteorolog Gunnar Noer til NRK.

Foto: Meteorologisk institutt

Fjellbølger

– Vi er bekymret for vindkast, blant annet fordi det er litt spesielle atmosfæriske forhold som gjør at det er stor sannsynlighet for vindkast ned på bakkenivå.

– Det er ikke så ofte vi ser så tydelige muligheter for fjellbølger, som det kalles.

Fjellbølger oppstår når en luftstrøm passere et fjell eller fjellkjede.

Fjellbølgene er ofte opphavet til kraftige og til dels uventede fallvinder langs bakken, ifølge Store norske leksikon.

– Vinden kan gjerne treffe der hvor vinden ikke normalt tar på den vindretningen. Så vi holder en mulighet åpen for at det kan bli sterkere vindkast enn det som er angitt på Yr.no, sier Noer.

Farevarselet gjelder fra natt til lørdag til natt til søndag.

Fare for is på veiene

Sammen med vinden kommer det også nedbør.

– Det blir også nedbør, ikke mye, men særlig i ytre strøk vest for E6en. Det kan komme lett nedbør i form av frysende regn eller regn som fryser på bakken. Det kan bli glatt føre, forteller meteorologen.

Foto: Meteorologisk institutt

Flomvarsel i sør

I sør er det sendt ut et nytt, oransje flomvarsel for Agder, Telemark og Vestfold. Først søndag morgen vil faren minke.

– Det er fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Det kan føre til stengte veier og bruer og overvann i tettbygde områder, heter det i varselet fra Varsom.no.

Mens faren er på gult nivå for hele Oslofjorden, gjelder det sterkere oransje varselet langs kysten sørover og rundt Lindesnes helt i sør.