Det har vært alt annet enn en hvit jul i nord.

Mens det på Sør- og Østlandet har regnet unormalt mye i desember, har det lenger nord i landet vært lite med både snø og regn.

Det har ført Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel om gress- og lyngbrannfare i Nordland og Troms.

– Det er jo litt uvanlig for sesongen, sier Ranveig Eikil, vakthavende meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Norge.

Hun sier det har gått én uke uten nedbør og at det fører til tørt terreng.

– Der det fortsatt er snøfritt, vil det være lokal fare for gress- og lyngbrann. Med fralandsvind og stort sett oppholdsvær de nærmeste dagene, ser det ut til at farevarslet vil vare til over helga.

Ber folk være ekstra forsiktig med fyrverkeri

I løpet av det siste døgnet har det vært meldt om flere gress- og lyngbranner.

I Bodø rykket brannvesenet natt til onsdag ut på en gressbrann på Bestemorenga.

Tirsdag oppsto det gressbrann i Spansdalen i Lavangen i Sør-Troms. Det var et 100 meter langt område langs elva som sto i fyr. Brannen ble slukket etter ganske kort tid. Årsaken til brannen er foreløpig ukjent, men politiet etterforsker hendelsen.

Kombinasjonen av nyttårsaftens fyrverkeritradisjon og tørt terreng bekymrer brannvesenet i Nordland.

Salten Brann har gått ut i sosiale medier og advart mot brannfaren.

I Narvik vurderte brannvesenet onsdag å rett og slett forby fyrverkeri.

Nå har det lokale brannvesenet i stedet bestemt seg for å øke bemanningen på nyttårsaften.

Brannsjef Edvar Dahl ber folk være ekstra forsiktige med fyrverkeriet i år og minner om at selv små gnister kan føre til brann.

– Vi har besluttet å oppbemanne beredskapen i stedet for å forby fyrverkeri. Det er 7-8 ekstra som blir satt på beredskapsvakt.

