Får støtte til rettssak

Gjennom tusen bidrag fra ulike støttespillere, har Greenpeace og Natur og Ungdom fått inn over 500 000 kroner til rettssak mot staten for å stoppe oljeboring i Arktis. Leder i Natur og ungdom – Ingrid Skjoldvær sier til High North News at søksmålet mot Norges oljeleting har blitt en del av en global bevegelse. Dette blir første gang Grunnlovens paragraf 112 prøves for retten.