Far og to sønner tiltalt for overgrep mot fire mindreårige søstre

I alt fem bistandsadvokater, seks forsvarere og to aktorer vil være i aksjon i Alstahaug når den omfattende straffesaken mot en mann i 50-årene og hans to sønner starter i dag.

De fornærmede er mannens datter og de to brødrenes søstre. Overgrepene skal ha skjedd i perioden 1980 til 2017. Av hensyn til de fornærmede vil hele eller deler av saken gå for lukket rett, opplyser aktor statsadvokat Erik Thronæs.

– Det er snakk om seksuelle overgrep innad i en familie. I tillegg er det snakk om påstått fysisk og psykisk mishandling, slik at man frykter at det kan være vanskelig å gi en forklaring dersom det skal være veldig mange andre til stede enn dem som er aktører i saken, sier han til NRK.

Aktor og statsadvokat Erik Thronæs og forsvarer for den tiltalte mannen, Christian Wiig. Bildet er ikke fra den aktuelle saken i Alstahaug tingrett. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Nekter straffskyld

En av forsvarerne for den tiltalte faren, Christian Wiig, forteller til NRK at mannen nekter straffskyld, men ønsker ikke å uttale seg ytterligere i forkant av rettssaken.

Faren er også tiltalt for fysisk og psykisk mishandling av familien, derfor har de to tiltalte sønnene som begge er i 20-årene, status som både fornærmet og tiltalte i saken, forteller Thronæs.

– De to er tiltalt for påstått seksuell omgang med søsken, og for å ha vært i besittelse av overgrepsmateriale.

– Krevende sak

Sigrun Dypvad er en av bistandsadvokatene for de fire søstrene som skal ha blitt mishandlet siden 1980-tallet, og mener saken er svært krevende for alle impliserte.

– Jeg vurderer denne saken som er tung og belastende både for de fornærmede og de tiltalte. Det oppleves tungt og vanskelig, samtidig som det kan være en lettelse å få det overstått. Det er min oppgave å skåne dem så godt som mulig og ivareta deres rettslige interesser gjennom hele prosessen og for framtiden, sier Dypvad.

Det er satt av seks uker til den omfattende saken.