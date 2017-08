Far og sønner tiltalt for overgrep mot tre søstre

– Mannen i 50-årene er tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en mindreårig datter, i tillegg for å ha utsatt familien for psykisk og fysisk mishandling, i tillegg til overtredelse av besøksforbud, sier statsadvokat Erik Thronæs.

Mishandlingen av familien skal ha foregått fra slutten av 80-tallet, frem til saken ble anmeldt i 2017. Mannen i 50-årene sitter nå varetektsfengslet.

Thronæs beskriver saken som skal opp for Alstahaug tingrett 4. september som svært alvorlig, og den har en strafferamme på over seks års fengsel.

Tiltalt og fornærmet i saken

To menn har status som både fornærmede og tiltalt i saken. De skal ha opplevd vold fra faren opp gjennom oppveksten.

– En mann i 20-årene er tiltalt for to tilfeller av seksuell omgang med to mindreårige søstre. I tillegg er det et tiltalepunkt som går på besittelse av overgrepsmateriale.

– En annen mann i 20-årene er tiltalt for å ha hatt seksuell handling med en mindreårig søster, i tillegg til besittelse av overgrepsmateriale, forteller statsadvokaten.

Nekter straffskyld

– Han nekter straffskyld, sier forsvarer Christian Wiig, som er en av forsvarerne til mannen i 50-årene.

Han ikke ønsker å uttale seg ytterligere i forkant av rettssaken. Også den yngste tiltalte benekter forholdene han står tiltalt for.

– Tiltalte nekter straffskyld og stiller seg uforstående til tiltalen, jeg ønsker ikke å si noe mer i anledning saken, sier forsvarer Allan Rognan.

Forsvarert til den andre sønnen, Arne Johansen, sier hans klient verken erkjenner straffskyld eller omstendighetene tiltalen bygger på.

– Tøff sak

Ifølge statsadvokaten er det bedt om lukka dører når saken skal opp for retten. Det er satt seks uker til behandling av saken.

– På generell basis kan jeg si at dette er en tøff sak, sier Sigrun Dybvad, som er bistandsadvokat for flere av de fornærmede.