Far må møte i retten: – Tiltalen går ut på drap av et spedbarn ved filleristing

Familien fra Nordland var på besøk hos slekt i Oslo i jula 2017, da barnet skal ha blitt akutt skadet og fraktet til Ullevål sykehus.

Mannen og barnets mor ble pågrepet på sykehuset og siktet for grov mishandling. Saken mot moren ble senere frafalt og henlagt etter bevisets stilling.

Ifølge tiltalen skal mannen ha ristet den tre måneder gamle datteren, slik at det oppstod flere blødninger i hodet og omfattende skader i hjernevevet.

Døde av skadene

Aktor Erik Thronæs omtaler saken som spesiell. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Barnet døde 7. januar i fjor av skadene og faren står nå tiltalt for forsettlig drap.

– Det er en spesiell sak. Jeg kjenner ikke til veldig mange tilfeller der tiltalen har gått ut på drap av et spedbarn ved filleristing, sier aktor Erik Thronæs.

I løpet av to uker skal om lag 20 vitner forklare seg i Alstahaug tingrett.

– Det vil også være en god del dokumentasjon og slik sett trenger man noe tid, sier Thronæs.

På sykehuset ble det konstatert at skadene på barnet ikke var forenlige med fars forklaring om hendelsesforløpet. Sykehuset varslet da politiet, og faren ble pågrepet og siktet for grov mishandling i nære relasjoner.

– Denne typen grov vold mot et forsvarsløst spedbarn er meget alvorlig, og etterforskningen av slike saker har høyeste prioritet hos politiet. Vi bruker derfor store ressurser i denne etterforskningen, sa politiadvokat Sturla Henriksbø i Oslo politidistrikt like etter at dødsfallet ble kjent.

Flere tiltalepunkter

Påtalemyndigheten mener også mannen skal ha utøvd vold mot datteren forut for hendelsen som ga henne de dødelige skadene.

Han er i tillegg tiltalt for å ha dyttet sin stedatter slik at hun falt og begynte å blø neseblod.

– Det er også en post som gjelder mishandling i nære relasjoner, hvor denne mannen skal ha utøvd vold mot både mot datteren som døde og også en annen stedatter.

Erkjenner ikke straffskyld

Advokat Svein Holden skal forsvare faren i den to uker lange rettssaken, han er klar på at hans klient ikke erkjenner straffskyld slik tiltalen er satt.

– Vi legger til grunn at det er min klient som har forårsaket skadene som barnet døde av, sier Holden.

Men legger til at det er ikke deres oppfatning at mannen hadde det de kaller drapsforsett.

– Det betyr at tiltalte ikke forstod at døden ville bli følgen av det han gjorde, men han erkjenner at han har forvoldt skadene på barnet.