Får likevel beholde lensmannskontoret: – Svært overrasket, sier lensmann og ordfører

Både ordfører Bjørn Ivar Lamo i Grane og lensmann Trine Skogstad i Grane og Hattfjelldal legger ikke skjul på at de er overrasket over nyheten om at nettopp deres lensmannskontor er et av fire i hele landet som etter siste runde i Politidirektoratet likevel består.

– Ja, det var helt uventet. Jeg trodde at døra til lensmannskontoret ble stengt for godt i dag. Alle forslag og innstillinger tilsa jo det, sier ordføreren.

Utover høringssvaret fra kommunen hvor det ble argumentert med store avstander, faunakriminalitet, jernbane og E6 gjennom Grane, har ikke Lamo stått på barrikadene for å redde lensmannskontoret.

– Signalene var overtydelige på at dette var et av de lensmannskontorene som kom til å ryke. Derfor er dette en artig og god dag for Grane og Hattfjelldal, sier Bjørn Ivar Lamo.

– Store avstander

En stengt dør møter publikum på Trofors, kommunesenteret i Grane når de besøker lensmannen i dag. Foto: Frank Nygård / NRK

I dag ble det klart hvor mange lensmannskontorer det skal være i landet. Foruten Grane og Hattfjelldal lensmannskontor lengst sør i Nordland, vil politidirektør Odd Reidar Humlegård videreføre lensmannskontorene i Tysfjord i Nordland, Smøla i Møre og Romsdal og Drangedal i Sør-Øst politidistrikt. I tillegg blir sju nye tjenestesteder opprettet.

På pressekonferansen i dag forklarte Humlegård justeringene med lange avstander mellom distriktene eller at for mange fikk for lang reisevei.

– Kravet fra Stortinget er at 90 prosent av befolkningen i distriktet skal ha en reisevei på maksimalt 45 minutter til nærmeste tjenestested. I det vi har lagt frem er det 98,6 prosent som ligger innenfor dette, derfor ligger vi godt innenfor kravet, sier Humlegård.

Forventer penger

– Hvor mange ansatte vi må ha og hvordan vi skal legge opp tjenesten, er noe vi må komme tilbake til, men det er klart at vi trenger større ressurser til å kunne levere en bedre polititjeneste og være til stede i Grane og Hattfjelldal når det trengs, sier lensmann Trine Skogstad. Foto: Frank Nygård / NRK

Også lensmann Trine Skogstad, som i dag har sitt arbeidssted ved politistasjonen i nabokommunen, ble svært overrasket i dag.

– Nå blir det spennende å se hva som ligger bak beslutningen. Jeg har en forventning om at det følger penger med. Et skilt på en vegg eller ei dør er ikke noe trygghet for publikum, sier Skogstad.

Det viktigste for henne er ikke å være til stede på kontoret fem dager i uka.

– Kanskje det holder med en dag i uka av hver av kommunene, og mer ressurser til å være til stede på kveld-, ettermiddag- og nattetid samt i helgene. Det har vi ikke vært på lenge.

Også Tysfjordordfører Tor Asgeir Johansen er lettet over at lensmannskontoret i hans kommune blir lagt ned. Han legger ikke skjul på at en nedleggelse ville blitt utfordrende for hans kommune.

– Det er ganske langt til nærmeste polititjenestested, og det har vi påpekt. Humlegård har nok sett på geografi og avstandene som er. Det er ti mil fra Kjøpsvik til Narvik. Derfor er vi kjempeglade i dag, sier Asgeir Johansen.

– Styrker politiet på sikt

Politimester Tone Vangen mener det er realistisk at det skal følge penger med nærpolitireformen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Politimester Tone Vangen i Nordland anbefalte selv å legge ned 13 lensmannskontor i fylket – inkludert de som nå blir reddet. I dag avviser hun at hun har tatt for lett på geografien.

– Nei, den geografien lever vi med hver dag. Politidirektøren sier at det blir for langt mellom noen kontorer. Det tar vi til etterretning, og skal jobbe videre ut fra den beslutningen.

– Kan du garantere at tilbudet til folk i distriktene ikke blir dårligere av dette?

– Det skjer ikke over natta. Men over tid vil det garantert blir et sterkere politi, sier Tone Vangen.

Se faktaboks over hvilke tjenestesteder som blir lagt ned under: