Får ikke barnehageplass: Må gå uten lønn i ni måneder

Venstre:

– Det Annette opplever, er hun ikke alene om. Vi må få til en mer fleksibel ordning, på familienes premisser, sier Guri Melby i Venstre.

– Derfor vil vi ha en barnehageplassgaranti. Vi vil gi familiene mer frihet ved å sørge for at man har rett til barnehageplass rett etter endt permisjon. Det er ingenting galt i å ta ulønnet permisjon dersom du ønsker det selv, men vi kan ikke ha et system som tar fra kvinner inntekten sin.

– Vi foreslo å begynne innfasing av barnehagegaranti i vårt forslag til budsjett for 2023. Dette er så viktig og noe som egentlig burde være ganske enkelt å fikse. Derfor skal ikke vi i Venstre gi oss. Det er mange kommuner i Norge som allerede har dette på plass, og jeg håper for alle småbarnsforeldre at Rana også får på plass dette etter valget.

Fremskrittspartiet:

– Fremskrittspartiet er pådrivere for å få på plass løpende opptak i barnehage. Vi fremmet nylig forslag om dette i Stortinget, men ble dessverre nedstemt, sier familiepolitisk talskvinne i Frp, Silje Hjemdal.

– Norge har en av verdens beste ordningen for foreldrepermisjon. Det er imidlertid store utfordringer med den rigide tredelingen. Dessverre har vi sett en stor økning i antall kvinner som tar ut ulønnet permisjon med alle ulemper det kan innebære. Vi mener familien selv er best skikket til å finne den fordelingen som passer til seg og sin hverdag.

– Jeg og Frp har foreslått flere endringer, ikke minst løpende barnehageopptak og fri fordeling av foreldrepermisjon. Frp er åpen for å diskutere alt som kan forenkle småbarnsfamilienes hverdag, og presser jevnlig regjeringen på Stortinget for å bedre situasjonen for barnefamiliene.

Høyre:

– Høyres mål er at alle barn får tilbud om barnehageplass fra fylte ett år eller endt permisjon. Høyre går i flere kommuner til valg på å innføre løpende eller mer fleksibelt barnehageopptak, sier Kine Nossen som er kommunikasjonsrådgiver for Høyres stortingsgruppe.

– Høyre er åpne for å gjøre endringer i hvordan permisjonen fordeles for å legge til rette for mer fleksibilitet. Høyre vil øke fleksibiliteten ved utbetaling av foreldrepermisjonspenger, slik at man kan ta ut en lavere andel enn 80 prosent permisjon i uken, men ha lengre permisjonstid. Vi vil også arbeide for å gi fedre selvstendig opptjenings- og uttaksrett i forbindelse med foreldrepermisjon

– Høyre ønsker å erstatte kontantstøtten med en ventestøtte fram til barnet får barnehageplass. Hvis man ikke får plass når barnet fyller ett år skal man få ventestøtte fram til barnet får barnehageplass.

Senterpartiet:

– Senterpartiet mener løpende opptak er målet for barnehager i Norge, men ser at det er få kommuner som lykkes med å praktisere det i dag. Styrka kommuneøkonomi og oppdaterte rammevilkår for barnehagene må bidra til dette, sier utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet, Marit. K. Strand.

– Det var viktig for Senterpartiet at kontantstøtte ikke skulle fjernes, nettopp fordi mange ikke har barnehageplass når permisjonen er over. At økonomien for småbarnsfamilier er trang, anerkjenner vi. Derfor har vi blant annet redusert barnehageprisen og økt barnetrygden.

– Permisjonsordninga ligger fast per nå, men vi jobber hardt for å bedre barnehagetilbudet i hele landet. Det handler om at det er gode tilbud, tilgjengelige tilbud og rom for opptak mer enn en gang i året.

Kristelig Folkeparti:

– Det er fortvilende når man opplever at man nærmest må planlegge å få barn til en bestemt sesong for at familielogistikken skal gå opp. Regjeringen gjør det enda verre når de nå kutter kontantstøtten, sier nestleder i KrF, Ida Lindtveit Røse som har vært i samme situasjon selv.

– Vi er opptatt av at det skal være full fleksibilitet og valgfrihet for barnefamiliene. Det innebærer enten at man skal kunne begynne i barnehage når man har barn som er ett år eller at man kan være hjemme lengre. Det betyr at vi ønsker å tilrettelegge for løpende barnehageopptak og utvide gradvis retten til barnehageopptak og samtidig beholde kontantstøtten til barnet er to år så man har muligheten til å være hjemme litt lengre, om man ønsker det

– Vi mener at slik permisjonsordningen er lagt opp nå, så er den altfor rigid. Vi ønsker å gå tilbake til ordningen som var tidligere med ti uker til hver. Vi har tatt til orde for å gradere den fritt, så mann kan planlegge permisjonstiden på en annen måte en det som er mulig i dag.