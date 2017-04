Far i 40-årene må ni år i fengsel for overgrep mot datter

Helgelendingen i 40-årene er dømt for å ha gitt datteren sin, som da var under ti år gammel, sovemedisin. Han skal deretter ha forgrepet seg på henne mens hun var bevisstløs. Overgrepene på datteren skal ha skjedd over en periode på halvannet år.

Mannen er også dømt for å ha spredt overgrepsbilder av barn, og for å ha betalt andre for å utføre 30 tilfeller av overgrep på barn helt ned i spedbarnsalder i Asia over internett.

Mannen må også betale 175.000 kroner i oppreisningserstatning til datteren.

Det var Brønnøysunds Avis som først omtalte dommen.

Erkjente store deler av tiltalen

Mannen ble pågrepet et annet sted i landet og har sittet i varetekt i over 11 måneder. Mannen har erkjent store deler av tiltalen, og hans forsvarer Erik Lea, har tidligere sagt til NRK at den siktede tar saken svært tungt.

– For han er dette en ren tragedie, uttalte Lea før rettssaken kom opp i Rana tingrett i slutten av mars.

Mannen har også utrykt at han var lettet da han ble tatt. Han ønsker å sone på en avdeling for sedelighetsforbytelser og ønsker å komme i behandling.

De ni tiltalepunktene omfattet også besittelse/deling/produksjon av minst 6.625 bilder og 71 videofilmer som framstiller seksuelle overgrep mot barn. Tiltalen omfatter også deling av krenkende bilder av hans daværende kone, og seksuelle handlinger mot en hund.

– En svært alvorlig sak

ALVORLEG: Statsadvokat Thor Erik Høiskar ser alvorleg på saka, og seier det er ein av dei mest alvorlege han har sett. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Før rettssaken uttalte aktor og statsadvokat Thor Erik Høiskar at saken er en av de mest alvorlige han har håndtert som statsadvokat i Nordland.

Høiskar sier saken har en slags tilknytning til Dark Room-komplekset. I fjor høst omtalte flere media politiet sin «aksjon Dark Room». Det var en storstilt avsløring av et pedofilinettverk, der politiet rullet opp en sak mot over 50 menn i alle aldre og samfunnslag.

– Det har en slags tilknytning fordi den er av samme karakter som man ser skrevet om Dark Room. Det er overgrep som skjer på nettet blant annet, sa Høiskar til NRK i mars.

Det har så langt ikke lykkes å få kommentar fra aktor i saken, men til Brønnøysunds Avis sier statsadvokat Thor Erik Høiskar at dommen er riktig.

– Han har fått en veldig streng straff, og det skal han ha. Uten tilståelsesrabatt ville fått en straff på tolv år fengsel, sier han til avisen.

Mannens forsvarer Erik Lea har ikke snakket med sin klient etter domfellelsen, og kan dermed ikke kommentere om dommen ankes.