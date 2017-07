Får hjelp til å komme seg ned

Mannen som satt fjellfast ved Svolværgeita har nå fått bistand fra redningsmannskap. – Han skjønte at han hadde gått litt feil og at det var best å bli på stedet, noe jeg regner som en god beslutning, sier leder Thommy Dahl Olsen i Svolvær Alpine Redningsgruppe. Mannen er i god form etter hendelsen.