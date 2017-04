Får fortsatt ikke forsikringspenger

IF Forsikring fastholder at forsikringen av Stålhallen i Rana ikke dekker skadene den ble påført da den falt ned like før jul i fjor. Det betyr at det ikke vil bli utbetalt full ersatning på 12 millioner kroner, som taksten tilsier, skriver Rana Blad. Årsaken til at hallen kollapset skal ha vært en ødelagt dør som stod åpen, og hindret trykket i hallen for å holde taket på plass.