Får én million i bot etter dødsulykke

Det var i januar 2016 at en gravemaskinfører døde i et steinras i Vefsn kommune på

Helgeland for to år siden. Nå er arbeidsgiveren ilagt et forelegg på 1 million kroner.

Hendelsen skjedde ved Forsmolia nord for Mosjøen om ettermiddagen 28. januar 2016, da gravemaskinen mannen satt i ble truffet av en steinblokk fra streinbruddet.

Statsadvokaten har nå utstedt et forelegg på 1 million kroner til arbeidsgiveren, i tillegg til oppreisningserstatning på til sammen 375.000 kroner tre av de pårørende. Dessuten er to ledere i bedriften ilagt forelegg på 30.000 kroner.

Mener det har vært mangel på rutiner

Statsadvokaten mener at det har vært manglende rutiner rundt kartlegging av risiko og manglende skriftlige instrukser tilknyttet farlige forhold, sikkerhetstiltak og konkrete

arbeidsoppgaver. Det har også vært for dårlig informasjon til de ansatte om hvilke farer de ulike arbeidsoppgavene i steinbruddet kunne medføre.

Videre har det vært for dårlig fordeling og organisering av HMS-arbeidet i bedriften og det har vært for dårlige rutiner rundt avvikshåndteringen ved uønskede hendelser, heter det.

Nordland politidistrikt opplyser at ingen av foreleggene er rettskraftige, og legger til at videre forløp i saken avhenger av om de siktede godtar foreleggene eller ikke.