Det er sol, sommer og deilig temperatur i vannet, ingen selvfølge i Norge.

Akkurat den uken får du mensen, men du MÅ bare bade. Hva gjør du?

NRK møter søstrene Ester (23) og Jenny Kittilsen (24) på en solrik sommerdag på stranda i Bodø. Begge sier de bader når de har mensen.

– Jeg er litt sånn at jeg synes det er deiligere å bade, enn jeg synes det er ubehagelig å ha mensen, sier Jenny Kittilsen.

Legestudentene fra Sverige, Maja Berglund (23) og Maria Køkeritz (25) sier man kan gjøre alt selv om man har mensen, men det er litt slitsomt.

– Det kan være litt strevsomt. Når man kommer opp fra vannet er jo tampongen våt, og da må man bytte den, sier Maria Køkeritz.

Disse to svenskene Maja Berglund (23) og Maria Køkeritz (25) tilbringer sommerferien i Bodø. Foto: Matilde Mørk / NRK

De fire kvinnene NRK traff på stranda bruker tampong når de bader mens de har mensen, men det finnes et nyere alternativ: Menskoppen.

Forsker på menskoppen

Få kvinner bruker menskopp, selv om det har vist seg å være et trygt alternativ. Det viser en ny studie som inkluderer over 6000 kvinner i Frankrike, Japan og Indonesia.

Forskning.no omtalte studien først.

Nå har forskerne forsøkt å finne ut hvorfor.

Årsakene er blant annet at kvinnene i disse landene hadde for lite kunnskap om hvordan menskoppen fungerer, de trodde den var ubehagelig og at den kunne gi uheldige helseeffekter.

Kvinnene ser positivt på at det kommer flere utfordrere på banen, annet enn bind og tamponger.

Hva gjør du når du skal bade mens du har mensen? Jeg bruker bind. Jeg synes menstruser funker fint. Tampong funker for meg. Jeg sverger til menskoppen. Jeg hopper over mensen med P-piller eller P-ring. Jeg bruker langtidsvirkende prevensjon som stopper menstruasjonen. Jeg bader ikke når jeg har mensen. Jeg bruker ingenting, bare bader uansett. Vis resultat

– Jeg synes det er kjempebra det kommer flere alternativer, som menskoppen, sier Jenny Kittilsen.

Ester Kittelsen har tenkt på at det er mye avfall som kommer av å bruke bind og tamponger. Hun sier også det kan føre med litt planlegging å bade med mensen.

– Det er litt styr bare. Du må jo være på en plass der du har mulighet å skifte etterpå, sier Ester Kittilsen.

– Man får koke menskoppen på stormkjøkkenet, sier Maja Berglund.

Men hvilke alternativer finnes egentlig?

Helsesykepleier Siri Nymo Olsen har erfart at ungdom kan synes det er litt flaut å snakke om mensen. Foto: Privat

Siri Nymo Olsen har mye erfaring i å snakke med ungdom om mensen fra jobben sin som helsesykepleier i skolehelsetjenesten og helsestasjonen for ungdom i Bodø.

– Det å grue seg til svømming er noe som går igjen, sier Olsen og forklarer det med at mange synes mensen kan være flaut å snakke om.

Hun sier at det viktigste er å bruke det som man er mest komfortabel med.

Her er helsesykepleierens vurderinger av alternativene:

Menstruser til bading

Dette er truser med innebygd bind. Det er laget som et alternativ til bind og tamponger som samler opp blodet under mensen.

Fordeler:

Dette er truser som kan bades i.

Disse kan brukes flere ganger. En av produsentene av trusene, Lindex skriver i en e-post at etter svømming må trusene skylles til vannet blir blankt og da kan den brukes flere ganger.

Ifølge produsenten holder trusene på menstruasjonen selv under bading.

Ulemper:

Bør ikke ligge for lenge brukt i bagen på ferietur.

En av produsentene av trusen hevder det kun er nødvendig å skylle dem og vaske dem på 30 grader. Helsesykepleier Siri Nymo Olsen sier at du burde vaske dem på 60 grader, for å være sikker på å drepe bakteriene.

Absorberer badevann så man må bytte og skylles etter bading.

Det kan være uønskede bakterier i badevannet som trusen trekker til seg.

Tampong

Dette er en liten fast rull av et materiale som suger opp veske. Tampongen føres inn i skjeden og hindrer menstruasjonsblodet å renne fritt ut av kroppen.

Fordeler:

Stopper lekkasjer også når du vil bade.

Tampongen kan være lettere å sette inn enn for eksempel menskoppen.

Kan kjøpes på de fleste feriestedene i verden.

Ulemper:

Den bør byttes minst hver 4. time, uavhengig av hvor mye du blør. Det kan være en ulempe når du er på reise, siden det blir usikkert hvor ofte du har tilgang på rent toalett.

For å unngå lukt, ubehag og infeksjon kan det være lurt å bytte tampong oftere når man er på varme strøk.

Tampongen burde byttes kort tid etter bading. Både fordi den kan fylles opp av vann og fordi bassengvannet kan føre til at en får uønskede bakterier i skjeden.

Bind

Et innlegg som absorberer menstruasjonsblod. Bindet har en klebrig side som festes i trusa.

Fordeler:

Det er brukervennlig, det trengs ikke mye øving på å sette det på.

Er lett å få tak i på de fleste feriestedene i verden.

Ulemper:

Bindet trekker til seg all veske, også badevann. Skal du på badeferie burde du derfor velge noe annet.

Bakterier trives godt i blod og når man er i varmere klima blir det viktig å bytte bindet oftere enn du gjør hjemme. Hvis ikke kan det føre til ubehag og vond lukt.

Menskopp

Dette er en liten, formbar kopp av medisinsk silikon. Koppen plasseres i skjeden og fanger opp menstruasjonsblodet. Vakuum gjør slik at koppen ikke faller ut.

Fordeler:

Koppen fylles ikke med vann når du bader, og kan dermed være et bedre alternativ enn tampongen.

Menskoppen kan være i skjeden i inntil 12 timer. Dermed er du ikke avhengig av rene toaletter like ofte.

Du kan sove med den.

Den er mer miljøvennlig, siden den kan brukes i flere år.

Ved riktig bruk vil den ikke forstyrrer Ph-balansen i underlivet.

Ulemper:

Det kan være en tilvenningssak å sette den inn og ta den ut av skjeden.

Når du er på reise, kan det være utfordrende å sterilisere den godt nok. Koppen skal kokes i minst 5 minutter før bruk.

Vitus apotek skriver på sine nettsider at koppen skal skylles i varmt vann før du setter den inn igjen etter tømming.

Bakterier trives godt i blod og dermed kan det være lurt å bytte den oftere.

Alternativer som kan stoppe mensen

Hvis du ønsker å forhindre mensen på ferie, kan man utnytte effekten av hormonbehandling.

Det finnes ingen fasit som gir svaret på hva som funker best for alle, sier Stine Andreasen, avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Stine Andreasen er avdelingsoverlege på kvinneklinikken ved Nordlandssykehuset i Bodø. Foto: Induvita AS

Mennesker er individuelle med forskjellige behov og derfor burde du snakke med legen din om hva som er best for deg.

– Dette må individuelt justeres til hver enkel pasient og dens livssituasjon, behov og ønsker, sier Andreasen.

For en person som har en fast rutine i hverdagen, kan en pille om dagen være en enkel sak å huske. For andre er ikke dette like enkelt, og da kan langtidsvirkende prevensjon være et bedre alternativ.

P-piller og p-ring

P-pillen er i utgangspunktet et prevensjonsmiddel som består av hormoner. For å forhindre blødninger må man hoppe over sukkerpillene og ta en kontinuerlig behandling.

Det fins forskjellige typer p-piller, med ulike mengder hormoner.

– Jo lavere hormondosen er, jo lavere blir blødningskontrollen, sier Andreasen.

P-ringen en bøyelig plastring som plasseres i skjeden og inneholder hormoner. Du setter inn og fjerner ringen selv. Den fungerer likt p-pillene, men den trengs kun settes inn hver tredje uke.

– Man kan enten ta den ut og ta en ukes pause der du får en blødning, eller sette en ny ring direkte og ikke få blødning, sier Andreasen.

Fordeler:

Blødningskontrollen på p-piller og p-ring er vanligvis bedre i oppstart av behandlingen, enn på langtidsvirkende prevensjon.

Den er enkelt å starte og slutte på, og det trengs ingen inngrep.

Når du slutter på p-pillen eller tar ut p-ringen er hormonene ute av kroppen i løpet av dager.

P-ringen må kun byttes hver tredje uke.

Ulemper:

Hvis du bruker p-piller med lavere hormonmengder er det større risiko for blødningsforstyrrelser.

Hvis du bruker p-piller med høyere hormonmengder er det større risiko for uønskede hormonelle bivirkninger.

Noen kan oppleve mellomblødninger når de bruker p-piller kontinuerlig. Dette kan løses ved å ta en tredagers pause fra behandling, for så å starte opp igjen.

I ettertid av avsluttet behandling kan noen oppleve forskjøvet menstruasjon.

Langtidsvirkende prevensjon

De tre gruppene av langtidsvirkende prevensjon er hormonspiral, p-sprøyte og p-stav. Dette er prevensjon som fikses hos legen eller av annen helsepersonell.

Fordeler:

Langtidsvirkende prevensjon er veldig sikker, siden du ikke får brukerfeil.

Når hormonspiralen og p-staven er fjernet fra kroppen er også hormonene ute.

Kan gi bedre blødningskontroll over tid.

Ulemper:

Du kan få en del mellomblødninger, særlig i oppstartsfasen.

Med p-sprøyten kan hormonene henge igjen i kroppen lenge etter siste sprøyte er tatt. Dermed kan det bli vanskeligere å bli gravid, fordi det kan ta lang tid før du oppnår normal syklus.

Hormonbehandling med syklisk progesteron

Dette er tabletter som både kan brukes for å forskyve menstruasjon og for å behandle uregelmessige blødninger.

Tabletten fungerer ved at den framprovoserer menstruasjonen, og dermed vil man ikke blø de neste fire ukene. Derfor kan dette være en mulighet om du ser blødningsuka kolliderer med badeferien.

– Mye oftere bruker vi dette i medisinsk behandling til damer som har blødningsforstyrrelser, sier Andreasen.

Hun sier at dette alternativet godt kan brukes for å forhindre menstruasjon som kolliderer med andre ting, men at man like greit kan bruke p-piller.

Ulempen med dette alternativet er at det ikke er et prevensjonsmiddel. Det beskytter altså ikke mot graviditet.

Har du en historie om mensen og bading? Fortell oss gjerne!