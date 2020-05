Fant mumifisert kropp i hytte – nå vet politiet hvem avdøde er

Det var i slutten av april at politiet fikk melding om et likfunn i en forfallen hytte på Yttre-Klungset, like ved E6 nær Fauske sentrum.

Politiet ble varslet av en familie som eier en av nabohyttene i området, og lensmannen beskrev liket som «mumifisert».

Klærne var intakt, men huden var skikkelig inntørket, forklarte lensmann Ronny Borge til NRK etter at funnet ble gjort.

Levningene sendt til Tromsø

Tilstanden på den avdøde mannen tydet på at han har ligget i flere år i hytta. Levningene ble sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge for å kunne fastslå dødsårsak, tidspunkt for når mannen døde – og forhåpentligvis en identifisering.

Det er professor i rettsmedisin ved Universitetet i Tromsø, Lars Uhlin-Hansen, som har undersøkt levningene. Kriminaltekniker Siv Helene Hansen ved Troms politidistrikt deltok også i undersøkelsen. Begge er med i ID-gruppa til Kripos.

Lensmann Ronny Borge. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Fra Romania

Torsdag mottok lensmann Ronny Borge i Indre Salten en foreløpig obduksjonsrapport av den døde mannen.

– Politiet har i den foreløpige obduksjonsrapporten fått informasjon om at det ikke er noe som tyder på at det skal ha tilstøtt mannen noe kriminelt. Når det gjelder dødsårsaken så gir ikke den foreløpige obduksjonsrapporten noe svar på det, sier lensmannen til NRK.

Politiet har torsdag formiddag fått svar på fingeravtrykk som gir sikker identifisering av mannen.

Mannen er født i 1969 og kommer fra Romania. Politiet er i kontakt med pårørende.

– Vi har vært i kontakt med familien i hans hjemland. De er varslet om at vi muligens har en som de, forhåpentligvis, savner i en hytte i Fauske, sier Borge.

Han kan ikke bekrefte om mannen var meldt savnet i hjemlandet.

– Men jeg håper jo at alle personer har relasjoner som gjør at de blir savnet, når de blir borte.

Identitfikasjonen samsvarer med observasjoner vitner har fortalt politiet om.

– Vi har vært i kontakt med vitner som forteller at de har vært i kontakt med denne mannen høsten 2015. Da befant mannen seg i området hvor han mange år seinere ble funnet død. Det er siste sikre observasjon av den avdøde.

Politiet avventer nå den endelige obduksjonsrapporten før man tar stilling til om etterforskningen skal avsluttes.

Samtidig er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

– Ser ut som han har søkt ly

– Det ene er hvorfor mannen var akkurat her, for han har jo åpenbart ingen tilknytning til stedet. Det ser ut til at han bare har søkt ly, enten for en natt eller for en lengre periode. Men hvorfor var han akkurat her? Det lurer vi på.

Borge sier det ikke ser ut til at mannen har vært i i registrert arbeid i Norge.

– Vi har heller ikke fått noen dødsårsak. På grunn av alder og tilstand til liket, er det ikke sikkert vi noen gang får vite noen endelig dødsårsak eller dødstidspunkt. Noen spørsmål vil vi få svar på, men vi regner med at denne saken vil bli avsluttet uten at vi får endelig svar på alt.

Lensmannen er likevel glad for at identiteten til mannen nå er kjent.

– Det er noe med å få gitt noen svar til de som kan ha savnet han.

Har trolig ligget i hytta i årevis

Rolf Øystein Johansen og familien oppdaget liket, da de tittet inn i hytta på naboeiendommen på Fauske søndag. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Det var tilfeldig forbipasserende som oppdaget den avdøde mannen.

– Jeg bare konstaterte at det lå en død mann der. Så trakk jeg meg tilbake og kontaktet politiet, fortalte Rolf Øystein Johansen til NRK sist uke.

Det var sønnen og kona hans som først oppdaget liket ved en ren tilfeldighet.

Familien var på sin egen eiendom, hvor sønnen skal overta hytta, da de bestemte seg for inspisere tomta mellom grensesteinene. Da de nærmet seg nabohytta, så de at vinduet sto åpent.

– Så vi gikk rundt hytta og så at døra var slått inn. Da vi kikket inn så vi en død mannsperson. Han lå rygg med armene ut på siden og beina litt i kryss. For meg så det mest ut som han hadde ramla om. Jeg fikk ingen reaksjon, og tenkte det bare var å ringe lensmann med en gang.