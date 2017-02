Det er TV 2 som i kveld skriver om havhesten, som ble tatt på line ved Gjerøy i Rødøy på Helgelandskysten. Da forskerne ved NINA undersøkte magen dens fant de et gammelt kondom.

Sist helg måtte en gåsenebbhval avlives etter at den strandet på Sotra utenfor Bergen. Da hvalen ble undersøkt ble over 30 plastposer og store mengder mikroplast hentet ut av magesekken til den syke gåsenebbhvalen. Forskere finner stadig sjøfugler med store mengder plast i magen.

Stadig større problem

Over 30 plastposer og store mengder mikroplast ble hentet ut av magesekken til den syke og avlivede gåsenebbhvalen. Foto: Christoph Noever / Universitetet i Bergen

– Hovedproblemet med plast er at den ikke brytes ned. Den ligger i magen og tar opp plass, slik at fuglene gjerne sulter i hjel, sier seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tycho Anker-Nilssen til TV 2.

– Mange sjøfugler mater ungene sine ved å gulpe opp mat, og hvis de har mye plast i magen, blir jo mengden på matingen også mindre, sier han.

Havhest spesielt utsatt

Forskerne mener at marin forsøpling dreper mer enn én million sjøfugler per år, og i Nordsjøen er det antatt at 95 prosent av havhestene nå har plast i magen.

Ifølge seniorforsker Tycho Anker-Nilssen er nettopp havhesten mest utsatt for å få plast i magen. Årsaken er at den er en stormfugl, som lever hele sitt liv på havet.

– Rundt 60 prosent av norske havhester har mer enn 0,1 gram plast i magen, sier Tycho Anker-Nilssen til TV 2.

Engangsemballasje verstingen

I 2050 vil det være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene, dersom man ikke straks gjør noe, viser ny rapport fra Word Economic Forum.

Dagens bruk og kast av plast på verdensbasis gjør både stor skade i naturen og representerer store økonomiske tap, ifølge rapporten.

Minst åtte millioner tonn plast ender hvert år i havene verden over, og det meste er engangsemballasje. Det betyr at 95 prosent av plastmaterialene, til en årlig verdi av mellom 700 og 1.000 milliarder kroner, kastes bort.

Hvis utviklingen fortsetter, vil det være mer plastavfall enn fisk i verdenshavene i 2050, målt etter vekt.

