Fant ikke bevis på at marine hetebølger utsletter fiskeriene

En ny studie har funnet at marine hetebølger generelt ikke har hatt varige effekter på fiskesamfunn som danner grunnlaget for mange av verdens største og mest produktive fiskerier. Det melder Universitetet i Tromsø i en pressemelding.

– Per nå ser vi ingen effekter av marine hetebølger på fiskesamfunnene. Men vi vet at fiskesamfunnene påvirkes av temperatur, så det betyr ikke at hetebølger ikke kommer til å påvirke fisk i fremtiden, sier førsteamanuensis Laurene Pecuchet, som er en av forskerne bak studien.

Pecuchet forteller at Nord-Atlanteren i år var det varmeste noensinne registrert, og at denne sommeren ikke er med i dataene forskerne brukte i denne studien.

Lange perioder med uvanlig varme havtemperaturer, kjent som marine hetebølger, kan ha ødeleggende effekter på økosystemet i havet og har vært knyttet til utbredt korallbleking, skadelig algeoppblomstring og brå nedgang i kommersielt viktige fiskearter.

Studien har imidlertid funnet at marine hetebølger generelt ikke har hatt varige effekter på fiskesamfunnene som danner grunnlaget for mange av verdens største og mest produktive fiskerier.

Forskningen ble publisert 30.august, 2023 i det vitenskapelige tidsskriftet Nature.

Forskerne har brukt data fra langtidsstudier med bunntråling av fisk på kontinentalsokkelen i Nord-Amerika og Europa fra 1993 til 2019. Analysen inkluderte 248 marine hetebølger med ekstreme havbunnstemperaturer i denne perioden.

Tråleundersøkelsene ble gjennomført ved å slepe et nett over havbunnen, for å se på mengden av bunnlevende arter som inkluderer kommersielt viktige fiskearter som skrei, sei, hyse, uer, og kveite. 82 000 ulike trål er med i studien med 1 769 ulike fiskearter fra både Stillehavet og Atlanterhavet.