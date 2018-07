Prosjektilet ser autentisk nok ut til at Forsvarets orlogskaptein brukte en del tid på å avgjøre hva det var snakk om. Prosjektilet er produsert «kaldt», altså uten sprengladning.

– Det kom inn ei lastebil for å tippe, da skal vi foreta en visuell kontroll av lasset. Da oppdaget jeg prosjektilet som har en ganske synlig messingfarge, og jeg så også at det var tupp på den. Det er utrolig hva folk hiver i metallsøppelet, sier Robertsen til NRK.

Han forteller at hylser og granater er ganske vanlige funn, men at de har tupp er høyst uvanlig. Det mest spesielle Robertsen har funnet, var ei kasse med dynamitt. Han oppfordrer de som kaster til å levere våpen og ammunisjon til politiet.

– Alt militært utstyrt, hylser, skudd og granater må leveres til politiet. Man må aldri kaste slike ting i jernskrap, det kan bli svært skummelt for oss som arbeider med det, sier han.

Hadde funnet øvingsprosjektil

Driftsoperatøren sier det er umulig for dem å vite om det er snakk om et øvingsprosjektil eller skarp ammunisjon. Det viste seg imidlertid å være snakk om et øvingsprosjektil denne gangen.

– Hadde jeg ikke oppdaget denne ved visuell kontroll, ville den havnet i metallkverna. Jeg tør ikke tenke på hva som da ville skjedd om det hadde vært

Ved første øyekast kan dette se ut som et ordinært prosjektil, noe Robertsen reagerte raskt på. Foto: Mikael Robertsen

skarp ammunisjon, sier Robertsen.

Selv om det dreier seg om øvingsammunisjon, kan slike hendelser få store konsekvenser, ifølge orlogskaptein Wiggo Korsvik ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han sier at de har en rekke eksempler på at også øvingsammunisjon har fått store konsekvenser med blant annet evakuering.

– Og så er det faktisk slik at selv mindre mengder med lav eksplosiver slik som krutt, kan føre til skade hvis uhellet er ute. Derfor skal politi alltid kontaktes, sier Korsvik.

Produsert «kaldt» prosjektil

Orlogskapteinen sier at han brukte en del tid på å finne ut hvilket prosjektil det var snakk om. I motsetning til hendelser hvor folk ettermonterer tupp på tomme hylser, er denne produsert «kald» som han sier, altså uten sprengladning.

Prosjektilet er et 40 millimeter anti luftvernsprosjektil til L60-kanoner. Disse er i bruk i det amerikanske forsvaret, men er også bruk i det norske forsvaret til øvingsformål.

– Vi ser i større omfang at slike gjenstander dukker opp på metallgjenvinningsanlegg. Det har vært episoder rundt omkring hvor det har ført til evakueringer. Det er alt fra granater til panservernraketter de finner, sier han

Korsvik sier at når slike gjenstander dukker opp i søppelet, har man ingen historikk og vet ikke noe om gjenstandene.

– Flere ettermonterer gjerne tupp på granathylser for at de skal se ekte ut. Dét kan skape problemer. Slike gjenstander skal ikke i metalavfall. I verste fall kan det virkelig gå galt.