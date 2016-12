Fanning: – Vi vil kanskje prøve oss på noe enda mer spektakulært neste år

Det spektakulære nordlysbildet fra Unstad i Lofoten har gått sin seiersgang på nett de siste dagene, og har nådd ut til millioner.

Mick Fanning er allerede inne på tanken med å ta turen til Lofoten på ny. Foto: Mats Grimsæth

Verdensmesteren i surfing selv, Mick Fanning, sier til NRK at han elsker sluttresultatet og responsen som har vært i ettertid. Han delte selv bildet på Instagram, hvor det i skrivende stund har fått nærmere 62.000 likerklikk.

– Det var hardt arbeid, men landskapet tok rett og slett pusten fra meg. Det var postkort-motiv uansett hvor jeg snudde meg. Å få se nordlyset var spektakulært og en opplevelse jeg aldri vil glemme, sier Fanning.

Han er likevel sikker på at dersom de hadde hatt mer tid og fått flere muligheter, ville resultatet blitt enda mer spektakulært. I løpet av to uker med fotografering, hadde de nemlig bare én natt med gode værforhold.

– Kanskje vil vi prøve oss på noe enda sprøere neste år, sier Fanning, som med det ikke utelukker et videre samarbeid med de to unge norske fotografene som står bak bildet.

Se bildet i full oppløsning nederst i saken.

Mick Fanning i bølgene på Unstad. Foto: Mats Grimsæth

Over all forventning

Bildet som Mats Grimsæth (21) og Emil Kjos Sollie (27) tok i november i år, har de siste dagene blitt omtalt av medier over hele verden.

– Jeg har vært i Discovery Channel, live radio på Gold Coast i Australia, Daily Mail, Daily Telegraph, BBC, New York Times, The Guardian og The Sun for å nevne noen, forteller Kjos Sollie overfor Romerikes Blad.

Mats Grimsæth forteller til NRK at telefonen hans har stått i fyr de siste dagene.

Det er over all forventning. Vi hadde håpet på viral effekt, men dette er utrolig.

– Fanning sier at han godt kunne tenke seg å prøve noe enda sprøere?

– Kommer Fanning neste år, så gasser vi på med et nytt bilde!

Flere turister

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten mener bildet bidrar til å synliggjøre området overfor et internasjonalt publikum, og at det har en markedsføringsverdi langt utover det de klarer å hoste opp over egne budsjetter.

Reiselivssjef Elisabeth Dreyer i Destinasjon Lofoten beskriver bildet som «magisk». Foto: Tommy Andreassen

– Trenden med nordlysturisme har vedvart over noen år allerede, og jeg tror vi bare har sett begynnelsen. Bilder som dette bidrar til at flere tar turen.

Markedsansvarlig Kristian Nashoug har tidligere fortalt om en turistnæring som blomstrer, og at utviklingen med hensyn til vinterturisme har vært positiv i lengre tid.

Veksten 2015–2016 var på nærmere 20 prosent. Blant utlendinger isolert sett var veksten på hele 57 prosent.

– Det har blitt trendy å være aktiv. Mange av dem som kommer hit, ønsker ikke bare spektakulære naturopplevelser. De ønsker gjerne å teste ferdighetene sine på ski eller på surfebrett.