Elisabeth (27) fekk 50 flått på kroppen: – Kraup over alt

– Det var ekstremt. Eg har aldri opplevd liknande, seier Elisabeth Kristin Målvatn.

Ho var på rådyrjakt på Herøy vest for Sandnessjøen slik ho har vore kvart år.

Til å begynne med var alt slik det plar vere. Ho stilte seg opp på post og venta.

Kravla over heile kroppen

– Så kom det brølande ut ein rådyrbukk framfor meg. Eg brøla tilbake og fekk han til å stoppe, før eg skaut han, fortel Målvatn.

Som ho plar fann ho bukken i skogen, tok ut innvolla og set seg ned for å vente på sambuaren som framleis sat på sin rådyrpost.

Elisabeth Kristin Målvatn og sambuaren vart angripne av flått på jakt. Du trenger javascript for å se video. Elisabeth Kristin Målvatn og sambuaren vart angripne av flått på jakt.

– Då oppdaga eg at det begynte å kravle over alt på kroppen. Det kraup flått over alt, seier jegeren.

Flåtten kraup inn under jaktvesten og inn i ullundertøyet. Seinare oppdaga sambuaren at flåtten hadde kravla heilt ned i trusa hans.

– Eg har aldri vore borti noko så ille før. Då vi sat på post seinare måtte vi plukke flått frå ansikta til kvarandre som om vi var to apekattar.

Flått-babyboom

– Ho har sikkert vore borti eit område som det har vore flåttegg. Når dei klekker ut kan det kome 1000–2000 flått samstundes, seier biolog Yvonne Kerlefsen.

Yvonne Kerlefsen er biolog på Flåttsenteret. Foto: Flåttsenteret

Ho jobbar på Nasjonal kompetanseteneste for flåttbårne sjukdommar – også kalla Flåttsenteret.

Dei driv med forsking, informasjonsarbeid og undervisning, og får ofte høyre om folk som har hatt møte med den vesle blodsugaren.

– Viss ein går forbi eit slikt område kan du fort få 50 flått på deg. Det er ikkje uvanleg. Men dei er ofte så små at det er på grensa til at du ser dei, seier Kerlefsen.

Flåttbabyene beveger seg ikkje så fort som dei større flåttane, og vil difor vere konsentrert på eit mindre område, forklarar flåtteksperten.

Flåttfakta Foto: Erik Karits / Pixabay Ekspandér faktaboks Det er lett å tro at parasitten er et insekt, men den er en midd som tilhører edderkoppene.



som tilhører edderkoppene. Det finnes omtrent 900 flåttarter i verden, og her i landet er det ni av dem som er etablert. Skogflått (Ixodes ricinus) er den vanligste.



av dem som er etablert. Flåtten drikker eller spiser aldri annet enn blod, og er følsom for tørke. I tørre perioder kan den gjemme seg nede ved bakken.



og er følsom for tørke. I tørre perioder kan den gjemme seg nede ved bakken. De fleste flått får aldri sugd blod, men bruker mye tid på å vente på at et dyr skal stryke seg inntil planten de sitter på. Som oftest er ventinga forgjeves, fordi ikke noe dyr kommer forbi så nært at flåtten kan feste seg på det.



på at et dyr skal stryke seg inntil planten de sitter på. Som oftest er ventinga forgjeves, fordi ikke noe dyr kommer forbi så nært at flåtten kan feste seg på det. Mildere og våtere vintre kan gjøre at flåtten blir aktiv større deler av året .



. Den trives i fuktig miljø , gjerne der det er høyt gress, busker og kratt som gir skygge.



, gjerne der det er høyt gress, busker og kratt som gir skygge. Flått er vanligst i kystnære strøk på Sørlandet og Vestlandet, men er etablert langs hele kysten helt opp mot Dønna i nord. Den er ferd med å etablere seg lenger nord og opp mot 1000 meters høyde.



på Sørlandet og Vestlandet, men er etablert langs hele kysten helt opp mot Dønna i nord. Den er ferd med å etablere seg lenger nord og opp mot 1000 meters høyde. Flåtten er ikke farlig i seg selv, men sykdommene den kan være bærer av.

Kryp nordover

Tidlegare har store deler av Nord-Noreg vore skåna for flåtten.

Men i sommar har fleire sett den vesle edderkoppen.

– Vi seier at flåttgrensa i nord går ved Dønna, utanfor Sandessjøen. Nord for det er det ikkje faste bestandar av flått, men dei kan kome med trekkfuglar og trekkdyr, fortel biologen.

Men flåtten er på full fart nordover. Før var han lenger sør.

I ein studie frå 2011 som samanlikna område der det var funne flått med data frå 40-talet viste at flåtten allereie då hadde funne seg til rette lenger nord og oppe i høgda.

Flåtten er blind, men kan lukte byttet når det kjem forbi. Foto: Erik Karits / Pixabay

– Det er ingen som går og tel flått kvart år, men generelt kan vi seie at det er mykje meir flått langs kysten i Noreg.

– Kvifor er det slik?

– Hovudårsaka er at klima vert varmare og våtere. Då trivst flåtten betre. I tillegg er det færre gardsbruk. Då gror mykje av kulturlandskapet igjen, og du får tettare vegetasjon.

I tillegg har hjortedyrbestanden økt. Når vaksne hoflåtten legg egg treng ho mykje blod. Difor er hjortedyr og større pattedyr eit viktig vertsdyr for flåtten, fortel eksperten.

Om flåtten vert sittande på i meir enn eit døgn er risikoen for å få sjukdommar høgare. Foto: Colourbox

Viktig å sjekke seg

Og flåtten sjølv kan bere med seg bakteriar, virus og parasittar som kan gi sjukdom hos både menneske og dyr.

Sykdommer flått kan bære med seg Foto: Flåttsenteret Ekspandér faktaboks Borreliose er den vanligste sykdommen flått kan bære med seg. Den skyldes borreliosebakterier, og i Europa kjenner man til minst fem undertyper som kan gi sykdom hos mennesker. Det vanligste og kanskje eneste symptomet på borreliose er et rødlig utslett, erytema migrans, som vokser ut over flåttbittet. Utslettet kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt. Minst 7000 nordmenn får Erytema migrans hvert år. Dette er en mild lokal infeksjon som noen ganger former en rødlig ring. Infeksjonen sitter i huden, og anbefalt behandling er penicillin. Erytema migrans utgjør mer enn 90 prosent av alle borreliosetilfellene. Mellom fem og ti prosent av de som får borreliose får en mer alvorlig infeksjon. Symptomene på dette oppstår typisk akutt, en til to måneder etter flåttbittet. Den vanligste er nevroborreliose som er en borreliainfeksjon i nervesystemet. Noen får et rødlig utslett først, men mange husker verken flåttbitt eller utslett. Typiske symptomer er nervesmerter og følelsesendringer i huden i de smertefulle områdene. Noen får også lammelser og vansker med kraft og koordinasjon. Halvsidig ansiktslammelse på grunn av betennelse i ansiktsnerven er vanligst, spesielt hos barn. Nevroborreliose kan også gi betennelse i hjernehinnene med symptomer som hodepine, lysskyhet, nakkestivhet, slapphet og tretthetsfølelse. Borreliabakterien kan også gi betennelse i andre organer som ledd (borrelia artritt) og hjerte (borrelia karditt). Behandling er antibiotika. Skogflåttencefalitt (TBE/tick-borne encephalitis) skyldes et virus. Det er stor variasjon i sykdomsbildet. Noen får ingen symptomer, mens andre blir svært syke. De kan få sterk hodepine, feber, sløvhet, forvirring, kvalme, oppkast, nakkestivhet, muskelsmerter og lammelser. Det finnes ingen behandling for denne sykdommen, men en forebyggende vaksine. FHI anbefaler at barn og voksne som oppholder seg mye ute i naturen i de største risikoområdene (Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold) og som ofte blir bitt av flått bør vurdere TBE-vaksinen. I 2020 ble det meldt 41 tilfeller av TBE. Anaplasmose skyldes en bakterie. Den blir også kalt sjodogg har vært en kjent dyresykdom i Norge i flere hundre år og kan gi sykdom hos andre arter som storfe, geit, hest, hund og katt. Behandling er antibiotika. Babesiose forårsakes av en parasitt. Den er mer vanlig hos storfe enn hos mennesker. Behandling er antibiotika eller midler mot malaria. Neoerlichiose skyldes en bakterie. Det første tilfellet av sykdommen ble oppdaget i Norge først i 2016. Behandling er antibiotika. Risikoen for å bli syk etter flåttbitt er lav, omtrent to prosent. Kilde: Flåttsenteret

Flåtten vert ikkje sjølv sjuk, men kan gje alvorleg sjukdom som hjernebetennelse til oss menneske.

Om ein bur i risikoområde for flått: i Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud, rår Kerlefsen folk til å ta vaksinen for TBE. Det er eit virus ein til no ikkje kan behandle i etterkant.

– Det er ikkje mogleg å bli kvitt flåtten i naturen. Difor er det viktigaste å sjekke seg for flått. Jo lenger flåtten sit på huda, dess farlegare er det.

Slik beskytter du deg mot flått Foto: Colourbox Ekspandér faktaboks Bruk langbukse når du beveger deg i terreng med flått. Trekk gjerne strømpene utenpå buksa.

Velg å gå på sti eller vei framfor å gå i høyt gress og i kratt.

Flåtten er lettest å se på lyse klær.

Heng klærne ute til tørk, så er sjansen stor for at flått detter av. De tåler ikke tørke.

Hold gress og annen vegetasjon kort.

Sjekk hele kroppen for flått. Barn som leker er utsatt. Fjern flått så fort du kan.

En dusj kan skylle vekk vandrende flått som ikke har festet seg.

Hunder og katter bør også sjekkes. Flått som vandrer i pelsen kan gå over på mennesker.

Mygg- og flåttmiddel kan brukes. Inneholder de DEET og icaridin kan de brukes både på klær og hud. Inneholder det permetrin skal det det bare brukes på tekstiler.

Flåtten er blind, men han kan lukte.

Difor kan det vere noko i det når nokon meiner dei vert meir bitne enn andre. Men biologen seier at det har det førebels blitt forska for lite på.

Det som derimot er forska på, er kven som er mest utsett for flåttbit.

– Eldre menn er og overrepresentert i sjukdomsstatistikken. Det kan vere fordi dei er meir ute på jakt og dårlege til å sjekke seg for flåttbit. Også barn i førskulealder blir ofte bitne.

– Men har vi noko nytte av flåtten?

– Det er ingen dyr som berre lever av å ete flått, men nokon fuglar et det. Ein kan kanskje ikkje seie at flåtten har ein direkte nytte for oss, men dei er jo nyttige for seg sjølv, virus og bakteriar.

Elisabeth Kristin Målvatn har drive med jakt i fleire år. Ho har ei eigen blogg der ho legg ut bilde av jakt og friluft. Foto: Privat

Held fram med å jakte

Tilbake på Herøy oppdaga Elisabeth og sambuaren framleis fleire kryp – sjølv etter at dei har dusja.

– Vi kjem til å halde fram med å jakte i kveld. Det gjer oss stor glede og fine naturopplevingar å jakte, seier ho.

– Men eg hadde ikkje telta der ute. Det går ikkje an å slappe av når dei kryp inn under kleda.