Familiens siste ord til Terje Nilsen

Musikeren bak den kjente melodien «Mjelle» ble onsdag morgen funnet død i sin egen leilighet.

Terje Nilsen ble født i Svolvær i 1951 og er en av Nord-Norges mest kjente musikere. Han har stått bak totalt seksten utgivelser siden debuten i 1973.

Etter hans bortgang har et samlet Norge gått ut med kondolanser og tanker til familien til den avdøde musikeren.

Nå har familien også valgt å skrive noen ord til Terje, som NRK publiserer i sin helhet:

Vår kjære Terje er gått bort.



Det har ennå ikke sunket riktig inn, for det skjedde så plutselig, midt i hans beste tid.



Og om enn vi sørger, er akkurat dette sterkest: Han døde i sin beste tid, etter flere fine og produktive år med store høydepunkter, der han virkelig fikk vist hele Norge hvem han var og hva han var god for.



Vi fylles av takknemlighet for dette faktum, ikke minst overfor alle som jobbet for Terje og med Terje, slik at han kom seg i studio, til store konserthus og på tv-skjermer over det ganske land. Livet landa virkelig med smørsida opp.



Jeg er den gærne onkelen jeg skulle ønske jeg selv hadde da jeg vokste opp.



Det sa Terje i et intervju for tre år siden. Vi i familien kan skrive under på at han hadde sine gærne sider, med uortodoks livsførsel, egenrådighet og en skarp tunge. Men mest husker vi ham som den smarte, humoristiske, kreative, varme og inspirerende fyren han var – og alle samtalene, spøkene, sangene og gledene som kom av dette.



Og selv om han foretrakk å leve litt tilbaketrukket, hadde han stor omtanke for og full kontroll på ett og alt i familien og vennekretsen. Alltid ivrig etter å høre siste nytt om både hun og han og de. Han brydde seg om alle. Han fulgte med.



Ved Terjes bortgang er vi blitt overøst med utallige av meldinger fra kjente og ukjente i hele Norges land. At Terje betydde så mye for så mange, er fint å oppleve. Vi vil takke inderlig for alle hilsener, vel vitende om det er Terjes kunst, hans sanger, hans tekster og den mannen han var, som utløser all denne kjærligheten.

Det gjør veldig godt når dagene nå er rare og tunge.

Hilsen Terje Nilsens Familie.

Siden sangen Mjelle tok Norge med storm i 1974 har trubaduren Terje Nilsens sonore røst vært selve lyden av Bodø. I august 2018 møtte han KORK til konsert i Oslo konserthus.

Nilsen har mottatt prisene Blixprisen (1997), Bodø bys kulturpris (2002), Gammlengprisen (2002) i klassen viser og Alf Prøysens Ærespris 2015.