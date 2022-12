For mange går julefeiringen hånd i hånd med familietid.

– Det er fint å ha familien på besøk, men det blir mye rot og mye oppvask, sier Linus.

Han er en av mange som har hatt familie på julebesøk. En undersøkelse for forsikringsselskapet Fremtind, viste at 1,7 millioner nordmenn skulle reise i jula.

Men når burde familien pakke kofferten og vende nesa hjem igjen?

– Det sies at fisk og gjester blir dårlig etter tre dager, sier psykolog Peder Kjøs.

Han anslår at tre dager kanskje kan fungere som en fin tommelfingerregel, men noen familier kan ha det hyggelig sammen mye lenger enn det.

– Det vil jo komme an på hvordan familieforholdet er, sier Kjøs.

PÅ TIDE Å REISE HJEM: Når lunta er kort og samtalen føles anspent er det kanskje på tide å takke for seg. Foto: NRK

– To timer, da er det greit

For Anne Marie Madsen er fasiten klar; 2 timer, da er det nok. Selv har hun ikke vært på de store julebesøkene i romjula, foruten en liten samling med kakerester etter en fødselsdag.

– Men ikke noe mer?

– Nei, jeg har vært hjemme i jula.

NRK har forsøkt å spørre folk om det er noe magisk grense på når det er nok besøk. Det gamle ordtaket om at fisk og gjester blir dårlig etter tre dager holder ikke for Madsen.

– To timer tenker jeg, da er det greit. Det er ikke noe toukers besøk nei, jeg trives best hjemme.

Og om du har barn og trenger et godt råd når besøket har vært lenge nok?

– Vi har unger, så når de legger seg tror jeg folk tar hintet, sier hun.

Familieforøkelse på julebesøk

For Vincent Raff og kona ble det en litt annerledes jul. Da de reiste til Stokmarkes for å feire jul med Raffs foreldre, ble julebesøket kortere enn planlagt.

– På første juledag ble vi flydd med helikopter fra Vesterålen til Bodø, så fikk vi vårt første barn. Hun kom litt tidlig, og hadde lyst til å bli Vesteråling.

Nå går turen tilbake til Bergen hvor familien bor.

Vincent Raff liker å være hjemme hos foreldrene, og kan godt være på julebesøk i et par uker. Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

– Vi hadde tenkt å være til i går før vi skulle reise tilbake til Bergen, sier Raff.

– Tror du det er noe grense for hvor lenge julebesøket bør vare?

– Det er veldig trivelig å være hjemme hos mor og far, men alt kan man ta i porsjoner. Et par-tre uker er veldig hyggelig.

Vanskelig å si ifra

– For mange bygger familiebesøket på et ønske om å være sammen og ha det hyggelig, og hvis man tilpasser seg og tar hensyn blir det jo som oftest det.

Men hvordan skal man si ifra når det hyggelige julebesøket egentlig ikke er så trivelig lenger?

– Det kan bli utrolig kleint, sier Kjøs.

BESØK I TRE DAGER:– Det er ingen klar regel for hvor lenge det er greit med besøk, men kanskje tre dager kan fungere som en tommelfingerregel, sier psykolog Peder Kjøs. Foto: Kristoffer Myhre

Han forteller at ulike familier håndterer konflikt forskjellig, men at i mange tilfeller kan det være lurt å håndtere det litt under bordet.

– Det må være lov å be familien reise hjem, men lett er det ikke.

– De aller færreste vil nok ha en åpen konflikt, så det kan være lurt å planlegge hva man skal si og komme opp med en slags forklaring.

Generelt anbefaler Kjøs å avtale lengden på julebesøket på forhånd, og sier det kan være lurt å notere seg erfaringene fra denne jula til neste år.

Linus har i hvert fall planen klar hvis han blir lei av å ha familien i hus:

– Når det blir nok kan jeg ringe skipperen og si jeg vil tilbake på havet. Når jeg drar kan de finne ut av resten selv.