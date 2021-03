Kvinnen som døde av blodpropp var i 30-årene – familie i Bodø i sorg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Legemiddelverket undersøker om dødsfallet har en sammenheng med vaksinen fra AstraZeneca.

NRK har vært i kontakt med kvinnens familie i Bodø, som gir denne uttalelsen:

– Vi er i stor sorg og familien ber om ro.

Kvinnen har jobbet i flere år ved Lillehammer sykehus, men vokste opp i Bodø.

Frode Totlund var avdødes sjef. Han er avdelingssjef for avdeling for bildediagnostikk på sykehusene på Gjøvik og Lillehammer.

Han fortalte i går at stemningen på avdelingen er sterkt preget av at en kjær kollega har gått bort.

– Vi forsøker å ta vare på hverandre så godt vi kan, sa han.

Omfattende undersøkelser

AstraZeneca-vaksinen er foreløpig satt på vent i 14 dager.

Det mens legemiddelverket undersøker om dødsfallet, og andre bivirkninger, har en sammenheng med vaksinen.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen, sier han ikke kommenterer enkeltmeldinger.

Medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Foto: Trond Øyvind Karterud/NRK

Madsen kan likevel uttale seg generelt om de alvorlige hendelsene man har sett i Norge.

– Tre pasienter var innlagt på Rikshospitalet, hvor en døde søndag. Rikshospitalet står for omfattende undersøkelser av disse pasientene for å finne årsaken til hva som har skjedd, og hva som har utløst disse alvorlige hendelsene, sier Madsen, og legger til:

– Foreløpig er teorien at disse pasientene har fått en voldsomt kraftig immunologisk reaksjon, som har ført til et uvanlig sykdomsbilde i form av lavt antall blodplater, blodpropper og blødning.

Madsen sier at selve sykdomstilstanden hos pasientene undersøkes av Rikshospitalet.

– Alle disse som har vært alvorlig syke, har vært under 50 år og har i utgangspunktet vært friske mennesker, sier Madsen.

Bivirkningskomiteen, under EMA (Det europeiske legemiddelbyrået) har møte torsdag, hvor det trolig kommer en konklusjon om hvordan vaksinen skal brukes.

Fikk vaksinen en uke før innleggelse

Trine Kåsine fra intensivavdelingen på Rikshospitalet sa til pressen tidligere i uka at kvinnen fikk vaksinen en uke før hun ble innlagt.

– Det er en ung pasient under 50 år. Hun ble behandlet gjennom hele helga, men livet stod ikke til å redde. Hun døde søndag. Det som skjer under sykdomsforløpet er en stor katastrofe i hjernen som gjør at vi ikke klarer å reparere det, sa Kåsine.