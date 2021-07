– Når det er mye sol, da kommer mange som skal ha softis.

Maren Nerleirmo (15) er sommervikar på Korgfjellet i Hemnes kommune på Helgeland.

Mange trodde den gamle fjellstua ikke ville overleve, da E6 ble lagt i tunnel under fjellet i 2005. Men ikke bare har kroa overlevd, drifta er også utvidet med flere nye hytter.

Nerleirmo er selv fra Korgen, ved foten av fjellet, og én av ungdommene som holder hjulene i gang i sommermånedene. Hun har seks-syv skift bak seg når NRK er innom.

Nordmenn og turister på ferie tar gjerne avstikkeren over fjellet for å kjøpe ett spesielt produkt her: nemlig softis. Det har det gått hundrevis av de siste dagene.

Maren Nerleirmo (15) på Korgfjellet selger mye softis i sommer. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Det blir veldig mye av det, ja. Nesten alle de som kommer innom, skal ha softis, forteller Nerleirmo, som røper at det har tatt litt tid å beherske «kunsten»:

– Det å få plassert isen rundt på en god måte, det er litt vanskelig. Der er vaffelkjeks mest utfordrende.

Under følger fem fakta om softis du kanskje ikke visste!

Så mye softis spiser vi i sommer

Vi nordmenn har et elsk-hat-forhold til softisen.

Det bekrefter markedssjef Merete Willumsen Haugå i Hennig-Olsen.

– Dette er det mest væravhengige produktet vi har, og nordmenn er delt i to: Enten elsker du det, eller så styrer du unna.

I fjor produserte og solgte konsernet 34,3 millioner liter is, og klarte en rekordomsetting i fjor på over én milliard kroner. Det skrev NTB i begynnelsen av juni.

Det er altså ikke tvil om at vi liker is her til lands, og softis er populært i varmen.

Egil Ursin

– Vi antar at den norske befolkningen spiser ca. 40–50 millioner softis årlig, skriver PR-ansvarlig Anne-Lene Molland i Diplom-Is.

Hun skriver videre at en standard softis med kjeks veier et sted mellom 135/140 gram.

Dette er et grovt estimat. Men for eksperimentets skyld: Tar vi utgangspunkt i at en softis med kjeks veier 135 gram, og at det selges 50 millioner softis – så får vi i oss opp mot 6.750.000 kilo.

Eller 6750 tonn.

Til sammenligning er Eiffeltårnet rundt 9000 tonn, så da spiser vi i så fall softis tilsvarende tre-fjerdedeler av vekta til Eiffeltårnet.

Dette strøsselet er mest populært

Så er jo det neste, store spørsmålet: Hva slags softis-strø foretrekker vi?

På Korgfjellet forteller Nerleirmo at det går mest i krokan.

– Og litt tuttifrutti og sjokolade!

Å lage en perfekt softis krever trening. Her sammen med sjef Asgeir Molden. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Spør vi de to største softis-aktørene, er svaret litt annerledes.

Hos Hennig-Olsen velges dette oftest:

Sjokolade, jordbær, krokan (varianter), tuttifrutti, hasselnøtter, Oreo, Non-stop, lakris, karamellfudge – så er det jevnt om 10.-plassen.

Hos Diplom-Is er det dette som er mest pop:

Jordbær, tuttifrutti, sjokolade, Oreo, krokan, nøttekrokant, hakkede hasselnøtter, daimkuler, lakris krymmel og salt lakris flakes.

Skal vi kåre en vinner, blir det muligens jordbær – som er på topp to hos begge!

Slik kom softisen til Norge

Nå som vi har fått litt tall og morsomme fakta, er det på tide med et lite historisk tilbakeblikk. For hvordan kom egentlig softisen til Norge?

Diplom-Is har sendt NRK litt info i en digital brosjyre, og her kommer det fram at softismaskinen kom til landet i 1958. Maskinen kostet først like mye som en ny folkevogn.

I begynnelsen kostet softismaskinen like mye som en folkevogn. Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Så det var ikke så mange steder man fikk tak i den hvite massen, til å begynne med.

Men så – utover 60-tallet, ble softisen så populær at iskiosker og konditorier over hele landet ville tilby produktet. Og i dag finner vi det overalt langs veien.

«Det er ikke så veldig stor forskjell på innholdet i en softis og en vanlig vaniljeis. Hovedforskjellen er at den serveres ved ulik temperatur», kan vi lese i brosjyren.

Vanlig is serveres ved ca. 18 minusgrader og er derfor ganske hard.

«Softisen serveres direkte fra iskremfryseren (softismaskina) ved kun 6–8 minusgrader, og har dermed den karakteristiske softiskonsistensen».

I tillegg tilføres det luft, som gjør den – ja, luftig.

I nord spises det mest

I et forsøk på å finne ut hvor i landet det går mest softis, sender vi en e-post til Reitan. De har blant annet 7-eleven, Narvesen og YX.

Sjefen for kommunikasjon, Marit Sælid Johannessen, forteller at det er nord i landet det selges mest.

Egil Ursin

– Narvesen Bossekop i Alta har vært ukronet softiskonge i mange år, og selger klart mest i kjeden. De to siste årene har det gått 131.000 softis ut av den butikken.

Flest softis per kvadratmeter selger de i den gamle lukekiosken på Karl Johan, som er nummer to i kjeden med 95.000 softis de to siste årene.

Johannessen sender denne oversikten over hvor de har solgt mest softis de to siste årene (2019 og 2020):

(det er en noe bred definisjon på nord i disse tallene: Nord oppgis å være Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark. Vest = Agder, Vestland, Rogaland, M&R, Vestfold og Telemark).

Så det viktigste spørsmålet: Kjeks eller beger?

Diplom-Is gjorde en undersøkelse sammen med Kantar høsten 2020. Antall respondenter var 522 personer.

Her fant de at kjeks er mest populært blant de eldre og menn. I tillegg til at det er de eldre som i noe større grad spiser softis «bar» (uten strø).

Innsikten til Diplom-Is tyder på at det totalt sett går mest i kjeks.

Hos Hennig-Olsen er imidlertid beger mest pop.