Fakkeltog for sykehusene foran Stortinget

Det er ventet at mange at over 1000 mennesker vil samles for å slå en ring rundt Stortinget med førstkommende tirsdag.

Det skriver aksjonen «Redd Ullevål sykehus» i en melding.

Det er uro mange steder i sykehus-Norge – ikke minst i Helse Nord-regionen.

Det er også bekymring i hele Helse Sør-Øst fra Tynset til Agder fordi at byggeprosjektene i Oslo er så kostbare at det allerede går ut over resten av regionen.

De som skal delta er «Aker sykehus venner», «Bunadsgeriljaen», «Fagforbundet sykehus og helse», «Folket for Ahus», «Fagforbundet sykehus og helse», «Gaustadskogen», «Helsetjenesteaksjonen», «Løvemammaene», «Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene», «Oslo pasientforening», «Oslo Psykologforening», «Redd Ullevål sykehus», «Rikshospitalets venner», «Sammen for lokalsykehusene» og «Vi som IKKE har tillit til Helse Nord».