Færre russiske militærfly

I fjor rykket norske jagerfly ut 20 ganger og identifiserte 38 russiske militærfly, det laveste antallet siden 2010, melder Forsvaret. – Vi antar at nedgangen skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder, for eksempel Syria, sier major Brynjar Stordal, talsperson i FOH.