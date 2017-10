Færre flyktninger til Andøy

På mandag sa ordfører i Andøy kommune Jonni Solsvik at bare halvparten av kommunene som har bosatt flyktninger de siste årene vil bli bedt om å gjøre det igjen. Hermod Bakkevoll i KrF sier til bladet vesterålen at han frykter kommunen ikke får ta i mot noen flyktninger i 2018, noe som får negative konsekvenser for kommunens økonomi.