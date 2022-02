Ingvald (29) vil gjerne flytte heim til Træna – men det går ikkje utan fiskemottak

I fiskevêret Træna ligg fiskebåtane no til kai.

Træna er landets eldste fiskevêr. For dei rundt 450 innbyggarane i øykommunen har fisken vore den viktigaste næringsvegen.

Men trass i at Træna ligg midt i matfatet ser det no mørkt ut.

Hjørnesteinsbedrifta Træna Seafood AS har stansa mottak av fisk, og legg ned.

Fiskarane har alt å døme levert sin siste fangst til det lokale fiskemottaket.

Fisker Ingvald Sjøset (29) beskriv nyheita som trasig.

Etter et godt fjorår gjekk han til innkjøp av båt – men å etablere seg i heimkommunen Træna blir ikkje aktuelt med det første.

– Det får den konsekvensen at eg ikkje blir å etablere meg på Træna med bustad og kai før et fiskebruk er oppe og går igjen, fortel Sjøset.

Det er ikkje berre i Træna mottak vert lagt ned. 61 fiskemottak har lagt ned i Noreg dei siste 10 åra, viser NRKs gjennomgang.

Træna, her fra Husøy. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Fiskar: – Ser ingen framtid

Også i haust stengde mottaket på Træna dørene.

Men berre ein månad seinare kunne fiskarane igjen juble då fiskemottaket opna opp igjen.

Likevel var det berre halvparten som fekk kome tilbake til arbeidsstaden då, og fiskemottaket varsla då at det kom til å bli tøffe tak.

Kvifor er det slik?

Det kjem ikkje like mykje fisk på land som før.

Difor stenger fiskemottaket no dørene for godt.

Det gjør Per-Arne Ingebrigtsen, dagleg leiar i Træna Seafood, med tungt hjarte.

– I 2021 ca. to tusen tonn, men berre i 2019 hadde vi tre tusen tonn. Det har gått drastisk ned, seier Per-Arne Ingebrigtsen, dagleg leiar i Træna Seafood om tilgangen på råstoff.

Per-Arne Ingebrigtsen, dagleg leiar i Træna Seafood, stengde fiskemottaket med tungt hjarte. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Han hadde i det lengste håpa at dei i det minste skulle få drive ut vinteren.

– Men det blei ikkje sånn, seier Ingebrigtsen.

– Banken sa stopp, og det må vi berre respektere.

Dette får store ringverknadar for fiskarar og mottak på store delar av Helgeland.

Træna Seafood har nemleg hatt mottak fem stader langs kysten: Bolga (Meløy), Nesøya (Rødøy), Bratland (Lurøy) samt Husøy og Selver i Træna.

Håper på lokale initiativ

Sjømat Noreg ser på bekymring med utviklinga, fortel Stine Akselsen, direktør i industri i Sjømat Noreg.

– Vi må sørge for at vi har ein jamn råstofftilgang som bidrar til at vi har gode rammevilkår som igjen kan sørge for innteninga langs industrien. Det er ikkje tilfelle i dag, seier Akselsen.

Det var også ein sørgeleg nyheit for fiskeriminister Bjørnar Skjæran at fiskemottaket på Træna måtte stenge for godt. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Fiskeriminister, Bjørnar Skjæran (Ap) seier at dei følger situasjonen nøye, men at dei er avhengig av at det kjem lokale initiativ.

Også for han var det ein tung beskjed å få at mottaket på Noregs eldste fiskevêr setter kroken på døra.

– No håper eg det kom gode initiativ som gjer det mogleg for fiskarane å få levert fangsten sin. Og at kompetansen som er bygd opp gjennom mange år ikkje går tapt.

Fiskemottaket på Træna har vore arbeidsplassen mange på Helgeland. No må fleire sjå seg om etter anna arbeid. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Tilbake på Træna håper dei at nokon vil sjå at det er liv laga å drive fiskemottak der ein gong i framtida.

Ingvald Sjøset trur noko av problemet ligg i at båtane går forbi Træna og leverer fisken lenger nord. Der får dei «djevelsk mykje meir betalt» for fisken.

Ingvald Sjøset på sjarken sin. Foto: Privat

– For at Træna skulle blitt eit storslått fiskevêr, må ein satse på å få store båtar til å levere der. Dei som har kjøl og driv på det havet om vinteren.

Han understrekar at han ikkje trur det berre handlar om pris. Træna er eit vêrhardt område, som dei minste båtane ikkje klarer å fiske i. Det er eit større bilde, seier han.

Men sjølv om det ser mørkt ut vel han å vere optimist for framtida til sjarkfiskarane.

– Sjarkfiskarar er noko seige karar. Så lenge ungdom har ei interesse for å bli sjølvstendige og kjenne på fridommen, trur eg sjarkfiskarane «står han av».

– Så snart eit fiskebruk er ope å går skal eg sjå på moglegheita til å etablere meg med hus og kai, avsluttar fiskaren.