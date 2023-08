Camilla Slettvoll Berger (32) vet mye om hvordan det er å bære på den verste hemmeligheten.

Som barn ble hun over seks år utsatt for seksuelle overgrep av en voksen hun kjente.

Først etter noen år turte hun å fortelle om det til noen venninner.

– Du vil ikke fortelle til noen hva som har skjedd. Det er sterke psykiske mekanismer som gjør at barn holder tilbake. Skammen er så ekstrem. Og det er et lukket rom.

Hun var nesten voksen da hun turte si det til voksne. Derfor kom hun aldri inn til avhør på et barnehus, men hos «vanlig» politi. Hun ble trodd. Men hun må leve med det som har skjedd.

– Jeg tror ikke folk forstår hvor omfattende og inngripende et overgrep er.

For Camilla er det viktig å være åpen om det hun har vært utsatt for. Slik håper hun å hjelpe barn som i dag har det vondt. Foto: Barbro Andersen / NRK

25 prosent færre avhør

Det er hit til Barnehuset et barn i Nordland kommer når det er mistanke om vold eller overgrep.

I ti år har det barnehuset eksistert, og de første seks årene var det ei økning i antall avhør hvert år.

De siste tre årene – fra 2020 – til 2023 – har det derimot skjedd noe.

Her har det vært en nedgang i antall tilrettelagte avhør på til sammen 29 prosent

Tallene fra alle de 11 barnehusene over hele landet viser en samla nedgang på 25 prosent fra 2018 til 2022.

– Vi har holdt på nå i 10 år og de første seks årene var det jo økning hvert år. Så kom pandemien og det ble litt færre tilrettelagte avhør, sier leder ved Barnehuset i Bodø, Siv Anita Bjørnsen.

På avhørsrommet er det to gode stoler. En for barnet som skal avhøres. I den andre sitter en politimann eller kvinne som har spesialutdanning i å snakke med barn. Det blir gjort et videoopptak som kan brukes i retten. Foto: Barbro Andersen / NRK

Overraska over nedgangen

Egentlig var de sikre på at antall avhør ville øke etter koronapandemien.

– Vi forventa ei stor økning når landet åpna igjen. Men det viser seg at det har ikke skjedd.

Vet dere hvorfor det er færre avhør?

– Vi har ikke svaret på det. Dette skjer i hele landet, og vi undra oss jo. Også fordi det er mer overgrep på nett nå, og det er mer åpenhet rundt temaet.

– Vi registrerer at det er færre og det skal vi finne ut av.

Det kan også være slik at det allerede i en tidlig fase er et tverrfaglig samarbeid og at det gjøres en så god jobb at saka ikke hører hjemme hos politiet, forklarer Bjørnsen.

Bjørnsen sier det ikke er grunn til å tro at færre barn utsettes for vold og overgrep.

Siv Anita Bjørnsen, leder Barnehuset i Bodø Foto: Andreas Trygstad / NRK

– Vi har ikke noe forskning som sier at det er blitt mindre vold og overgrep.

– Halvparten av barna forteller ikke

Flere forskningsrapporter viser et sammensatt bilde når det gjelder omfanget av vold og overgrep mot barn.

Undersøkelsen «UngVold 2023» viser en liten nedgang i omfanget av mildere fysisk vold fra foreldre de siste årene, mens omfanget av grov vold er stabil til svakt økende.

I årets NOVA- rapport fra Oslo Met heter det at den familierelaterte volden totalt sett har blitt mindre vanlig, mens seksuell vold fra jevnaldrende har økt.

– Det er gjort en del selvrapporteringsundersøkelser. Der svarer halvparten at dem som har opplevd vold og overgrep at de ikke forteller om det til noen. Så det er kjempeviktig at vi tar barn på alvor og ikke overser det de sier.

På Barnehuset i Bodø gjør de noen ganger 10–12 tilrettelagte avhør i løpet av ei uke. I sommer har det vært roligere med kanskje bare to til tre avhør i uka. Avhørskoordinator Charlotte Ryen Berg (til venstre) og leder Siv Anita Bjørnsen ved Statens barnehus i Bodø. Foto: Barbro Andersen / NRK

Nå mener ledelsen ved Statens barnehus i Bodø at vi må gjøre mer for å avdekke vold og overgrep mot barn.

– Vi må sikre at de som er ute i felten, f.eks. barnehager og skoler, har kompetansen. I 2018 oppretta vi et konsultasjonsteam, der blant f.eks. ansatte i kommunen kan ringe inn og få noen råd og veiledning.

Fakta om Statens barnehus Ekspander/minimer faktaboks Barnehuset er en del av politiet og bistår i saker der barn kan ha blitt utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.

Ved barnehusene foretas tilrettelagte avhør av barn.

Det utføres også medisinske undersøkelser ved behov.

Barnehuset gir dessuten råd og veiledning i anonyme saker som er uavklarte.

De ansatte ved barnehusene går i sivil og har barnefaglig kompetanse.

Det finnes barnehus 11 steder i landet. Kilde: Politiet og Statens barnehus

Riksadvokaten følger utviklinga

Mange av de tilrettelagte avhørene tas i saker om mishandling i nære relasjoner, seksuallovbrudd og andre alvorlige lovbrudd mot barn.

– Riksadvokaten er opptatt av at disse sakene skal avdekkes og oppklares, skriver statsadvokat Marthe Gaarder til NRK.

Hos Riksadvokaten er de kjent med utviklinga ved Barnehusene.

– Det foreligger ikke endringer i regelverket eller riksadvokatens direktiver som kan forklare nedgangen.

Gaarder sier de følger utviklinga, og vil fortløpende vurdere om det er behov for å se nærmere på årsaken til nedgangen.

– Blir veldig gode skuespillere

Camilla Slettvoll Berger i Bodø er overraska over at antallet avhør ved Barnehuset i Bodø går ned.

– Det er jo litt skremmende. For alle vi som kan noe om dette skjønner at her er det store mørketall. Nettovergrep øker, og tilbøyeligheten til å gjøre overgrep mot barn eksisterer. Dette er et stort samfunnsproblem.

Camilla vil bidra til at barn som er utsatt for vold og overgrep tør å fortelle. Foto: Barbro Andersen / NRK

Sjøl greier tobarnsmora å ha et bra liv, til tross for det hun har opplevd.

– Nå gikk det bra med meg, og jeg ønsker så veldig at det skal gå bra for de som kommer etter.

Hun tror mange unger som utsettes for overgrep jobber hardt for å skjule.

– Jeg skulle bli henta av min overgriper på skolen en dag og jeg sprang imot han, ropte navnet hans og hoppa i armene hans, i glede. Alt for å skjule for omverdenen at det var noe galt mellom oss. Så man blir veldig gode skuespillere.

I oktober skal hun holde foredrag på en stor konferanse i regi av Barnehuset i Bodø, som skal markere at de har eksistert i 10 år.

– Det gnager i meg et stort behov for å gjøre noe. Og disse ungene kommer ikke til å kreve oppmerksomheten sjøl, tror jeg. Det skal så mye til.