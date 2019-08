Bare 13,5 prosent av de spurte i Nordland svarer «ja» på spørsmål om de føler flyskam.

74,1 prosent svarer «nei», og 12,4 prosent svarer «vet ikke», viser en meningsmåling InFact har gjort for NRK og Amedia.

Det er litt flere kvinner enn menn som føler på flyskam. I aldersgruppen 18–29 år er det også noen flere som svarer ja, enn i de andre gruppene.

Passasjerene NRK møter på flyplassen i Bodø er ganske samstemte. De skammer seg ikke over at de skal reise med fly.

Mette Kristine Sand har full forståelse for at nordlendingene ikke føler så mye på skammen når de flyr. Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

– Nei, her er det bare flyglede. Nord-Norge og Vestlandet er helt avhengig av fly, Widerøe er jo bussen nordpå, sier Mette Kristine Sand, som bor i Vestfold, men er på ferie i Nord-Norge.

– Jeg føler absolutt ikke på noen skam. Det er eneste måten å komme seg ut i verden på. Tog går dessverre for sakte, sier Bjørn Tore Zahl.

– Trenger ikke skamme seg

Lederen for partiet som flyr i medvind i nord mener det ikke er grunn til å føle skam.

– Fly er helt nødvendig hvis man skal komme seg rundt i Norge. For eksempel til sykehus, møter i jobben eller å besøke familie. Fly er en helt naturlig del av transporttilbudet vi må ha, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Denne uken har Senterparti-lederen vært på Nord-Norge-turné. Med seg i bagasjen hadde han lovnader om at partiet ønsker å bruke 270 millioner kroner på å gjøre det billigere å reise på kortbanenettet i nord og på Vestlandet.

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Målet vårt er at vi over tid skal få ned klimagassutslippene fra fly. Det er lettest å få inn fly som forurenser lite på kortbanenettet, men på veien dit kan vi ikke bygge ned tilbudet, sier Vedum.

Mener det er feil vei å gå

De spurte i undersøkelsen har også svart på hvilket parti de ville stemt på hvis det var kommunevalg i morgen.

Det er kanskje ikke overraskende at det er MDG-velgerne som føler mest på flyskam. Like bak følger de som ville stemt SV og Rødt.

Une Aina Bastholm, som er nasjonal talsperson for Miljøpartiet de Grønne mener det blir feil å gjøre det billigere å fly.

– Det er viktig å bevare flyplasser i distriktene, men å invitere til flere flyreiser ved å ta ned prisene er å gå baklengs inn i fremtida.

– Hele verden er nødt til å bidra for å få ned klimagassutslippene, da kan ikke vi i Norge tillate oss å fly mer enn før, sier Bastholm.

I sommer sa statsminister Erna Solberg at hun flyr på ferie helt uten flyskam. Hun mener Norge må nå klimamålene på andre måter enn at folk skal ha dårlig samvittighet for å fly.