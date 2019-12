Med litt hjelp fra en velvillig kalender er det veldig mange nordmenn som har tatt seg fri i dag.

– Høytidene kommer så uvanlig godt plassert, med både julaften og nyttårsaften på tirsdager, sier sjeføkonom i SparBank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

– Ser man landet under ett, så er det nok veldig mange som tar fri i dag.

I dag, nyttårsaften i morgen og fredagen som gikk mener han må være arbeidsdagene med færrest på jobb i år. Det sammen med fredag etter Kristi himmelfartsdag.

Som regel får jula sterk konkurranse fra feriemåneden mai, men årets mai kunne ikke by på andre inneklemte dager enn nevnte fredag.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets satt ikke på kontoret i dag. I stedet kombinerte han barnepass og hjemmekontor. Foto: Johan B. Sættem

Hvis du har en oppspart fridag, feriedager til gode eller bare en hyggelig sjef – da er det god sjanse for at du leser denne artikkelen fra et annet sted enn på kontoret.

– Jeg bryr meg ikke

Seniorrådgiver Helge Næsheim i SSB opplyser at det var nesten 2,8 millioner nordmenn i arbeid i tredje kvartal.

Men hvor mange som har tatt fri i jula er det ikke lett å si.

– Vi har ikke tall på det, men jeg vil tro det er ekstra mye fravær i år, med så mange helligdager som faller på ukedager.

De inneklemte dagene gjør at vi produserer for flere milliarder kroner mindre enn vi ellers ville gjort, sier økonomen.

– Vi produserer for rundt 10 milliarder hver dag. Litt mer i hverdagene og mindre i helgene. Det blir dermed noen titalls milliarder mindre på de inneklemte dagene, men det er litt irrelevant.

Andreassen mener nemlig dette er positivt.

– Som økonom bryr jeg meg ikke om det. Det er sånn det skal være. Formålet med å produsere er jo at vi skal kunne bruke pengene. Det er der vi har nytte av dem. Da må vi ta fri for å gjøre det, og da er jula en fin anledning.

Andreassen har selv hjemmekontor i dag. Men han er ikke alene. Med seg har han sitt 2,5 år gamle barnebarn.

Det har selvsagt ikke alle muligheten til, påpeker Andreassen.

– Alle steder som driver en kontinuerlig aktivitet har folk på jobb i dag og i morgen, som det alltid er. Altså helsevesenet, transportbransjen, reiseliv, restauranter, en del av prosessindustrien og andre.

– Nesten ikke folk

Trafikkbildet har vært usedvanlig rolig fra nord til sør.

Trafikkoperatør Hilde Bjørnstad på vegtrafikksentralen i Oslo oppsummerer kort.

– Det er ikke stort med trafikk, for å si det rett ut.

E18 på Lysaker i dag, retning østover mot Oslo. – Mange færre biler enn til vanlig, sier Vegtrafikksentralen. Foto: Vegvesenet

Det fikk hun selv oppleve i dag tidlig.

– Da jeg kjørte inn til Oslo i 06:30-tida var det nesten ikke biler ute. Når jeg ser på kameraene så er det veldig få biler på veiene.

– Sånne inneklemte dager er ofte sånn. Det er ikke noen overraskelse, for å si det sånn.

Det samme gjelder i Nord-Norge, hvor trafikkoperatør Christer Svendsen kan melde om veldig liten aktivitet på veiene i hele dag.

– På kameraene i Bodø er det helt bart. Det har ikke bydd på noen problemer i dag.

– Hvor mange biler det på veiene i Bodø?

– Det kommer nå en og annen bil.

– Dårlig for BNP, bra for folk

Sjeføkonom Andreassen ser i all hovedsak fordeler med de ekstra fridagene.

– Vi produserer selvsagt ikke når vi ikke er på jobb, så det koster jo i den forstand. Men disse dagene gir en veldig stor nytteverdi for oss, ved at vi får en god, sammenhengende ferie med familie, venner eller hva enn vi ønsker å drive med.

Dermed kan du ha god samvittighet hvis du tok en ekstra lang ferie i jula.

– Formålet med produksjon er jo ikke å produsere i og for seg, fortsetter Andreassen. Formålet er å ha glede av det økonomiske vi vinner ved å produsere.

– Jeg mener det er flott at folk kan få en fin og lang juleferie, selv om det bidrar til at BNP blir noen milliarder lavere enn det ellers ville vært. Jeg har ikke møtt noen som har klagd på at julaften er på tirsdag.

Allikevel er økonomen klar på at vi tar igjen mye av det tapte.

– Mye av det vi ikke gjør nå vil vi gjøre senere. Jeg handler for eksempel ikke mindre bare fordi jeg ikke handler noen dager i romjula. Vi forsyver mye av aktiviteten over til andre dager og tar dermed igjen en del.