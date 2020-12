– Det er synd og litt urettferdig. Det har nok litt med kjønn og likestilling å gjøre, sier Anne Margrethe Solheim Stormo.

Veterinæren er en av kun fire kvinner man finner på lista over de 100 som tjente mest i Meløy kommune i 2019.

At hun i det hele tatt er på listen forklarer hun på denne måten.

– Jeg har tatt en lang utdannelse og jobbet hardt over lang tid. De som er ung må ikke være redd for å ta en lang utdannelse, de skal jo jobbe resten av livet.

Ordfører: – En utfordring

Når NRK spør ordfører Sigurd Stormo (Ap) i helgelandskommunen om hvor mange kvinner han tror det er på lista bommer han kraftig.

– 20?

Meløy-ordfører Sigurd Stormo mener listen viser at kommunen har en utfordring. Foto: Kulingen

Etter å ha fått fasiten blir han overrasket. Og han mener den er problematisk.

– Jeg tenker at det er en utfordring. Hvis vi skal få til vekst må vi være attraktive for både menn og damer med tanke på arbeidsplasser.

Han sier mange i kommunen tjener godt i offshore, industri, fiskeri og oppdrett. Han har et håp om at flere kvinner kommer inn i disse yrkene.

– Kjønnsbalansen er viktig i alt vi foretar oss hvis vi skal bygge et samfunn. Vi har jo jobbet mange år med likestilling, men jeg tror det er viktig, for den lista viser noe.

På den nasjonale listen finner vi for øvrig 16 kvinner.

Forskjeller i lønn

En annen som blir overrasket er Anette Trettebergstuen. Hun leder kvinnenettverket i Arbeiderpartiet og mener skattelistene gir en pekepinn dagens samfunn.

– Det er jo en fin mulighet til å sjekke status, makt og midler i samfunnet. Og det med lønn og formue er helt klart et bilde på hvor skjevt og lite likestilt det er.

I 2018 var månedslønnen til kvinner i snitt 87 prosent av det en mann hadde i månedslønn.

Lønnsnivået har blitt likere, men det går sakte,

– Det handler om å få et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked. Få flere menn inn i omsorgsyrkene og kvinner inn i privat sektor.

– En ting viktig i typiske kvinneyrker der vi trenger folk i årene som kommer. Gi de høyere status, bedre lønn og bedre arbeidsbetingelser, sier Trettebergstuen.

Anette Trettebergstuen (Ap) mener utviklingen i lønn går sakte for kvinner. Foto: Vidar Ruud

Menn tjener mer

Den skattbare inntekten gir ikke et helt riktig bilde av lønnsforskjellene. I tillegg til den faktiske lønnen inkluderer den for eksempel kapital- og næringsinntekter.

Samtidig sier ikke skattelistene noe om forskjellen i gjennomsnittslønn hos kvinner og menn.

Men tall fra SSB viser et tydelig kjønnsskille også der for Meløy sin del.

Gjennomsnittlig bruttoinntekt i Meløy 2018 Ekspandér faktaboks Begge kjønn: 433 700

Menn: 515 700

Kvinner 350 200 Tallene er basert på skatteoppgjøret for bosatte personer på 17 år og eldre. Kilde: Statistisk sentralbyrå

– Kvinner har lavere lønn enn menn. De jobber mer deltid og de jobber i yrker som i gjennomsnitt betaler dårligere sammenlignet med menn, sier Kjersti Misje Østbakken hos Institutt for samfunnsforskning.

Hun har forsket på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn og mener hva kvinner og jobber med er et viktig poeng.

– Ser man bare på lønnsinntekt er blant annet et kjønnsdelt arbeidsmarked en viktig forklaring på at kvinner har lavere lønn enn menn.

– Ikke unikt

Hun sier det er viktig å huske på at topplister over inntekt ikke sier noe om gjennomsnittslønnen.

Men at det er få personer på topplisten i distriktskommunen Meløy overrasker henne ikke.

– Det er ikke et unikt situasjonsbilde i de små kommunene i Nordland, sammenlignet med resten av landet.

At menn preger slike topplister er heller ikke nytt, men ifølge Østbakken ser man nå tendenser til at det kommer flere kvinner til i toppen både på lønn og karrierestigen.

– Det går smått, og det skjer ikke de store endringene fra år til år, men det er en klar tendens som trolig kommer til å vedvare framover.

Det kan samtidig gjøre noe med maktbalansen i samfunnet.

– Om man ønsker at makt skal være likere fordelt i samfunnet, er det utfordrende at penger konsentrerer seg i grupper. For maktfordelingens del er det ikke en fordel at den økonomiske makten konsentreres hos menn.

Anne Margrethe Solheim Stormo er gift med søskenbarnet til Meløy-ordfører Sigurd Stormo.