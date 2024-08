Få alvorlige redningsaksjoner på fjellet i sommer

Nordmenn bruker ikke bare sommerferien til å dra utenlands eller på båtferie langs kysten, men også fjellet blir brukt. Røde Kors roser fjellturistene i år.

Det gode været i Nord-Norge har resultert i mange oppdrag for Røde Kors Hjelpekorps, men få alvorlige redningsaksjoner, opplyser organisasjonen i en pressemelding.

En foreløpig gjennomgang av hjelpekorpsenes innsats i store fjellområder viser at behovet for hjelp i sommerfjellet har vært på nivå med de siste årene. Fra 1. mai til 1. august ble det registrert 55 aksjoner i Nordland, noe som er i tråd med tidligere år. Flere turgåere trengte assistanse etter å ha skadet seg på råtten is og snø på Svartisen, Norges nest største isbre.

I Sør-Norge har det vært flere leteaksjoner og henteoppdrag, blant annet i forbindelse med flommen i Bø-elva i Telemark i midten av juli, som krevde evakuering og opprettelse av en førstehjelpsstasjon.

I de mest populære turområdene har behovet for ekstra innsats vært relativt lite, særlig på Trolltunga, hvor godt forebyggende arbeid har hatt effekt. Også i Jotunheimen, spesielt rundt Galdhøpiggen og Besseggen, har det vært stor aktivitet. Oppland Hjelpekorps melder at selv om flere søker hjelp, har det kun vært et par mindre hendelser i høyere fjellområder i sommer.

– Flere ringer etter hjelp i tide, noe som kan være grunnen til færre store redningsoppdrag, sier operativ leder Mats Holthe i Oppland.

(©NTB)