Støyende jagerfly deler rullebane med sivil flytrafikk: – Aldri hørt om noe liknende

NRK har stilt en rekke spørsmål til Forsvarsbygg om støyproblematikken på Evenes. Svarene fra prosjektsjef Carl-Oscar Pedersen i Forsvarsbygg er lagt i kursiv:

Er Forsvarsbygg presentert for funnene til Widerøe?

– Nei, Widerøe har ikke kontaktet oss.

I hvor stor grad er støy fra F35 et problem for sivil luftfart på Evenes, ifølge Forsvarsbygg?

– Dette må Avinor svare på.

Hvilke støydempende tiltak er iverksatt så langt?

– Dette følger rekkefølgebestemmelsene i den statlige reguleringsplanen. Det er gjennomført flere testperioder, spesielt i september, men også i oktober og november. Resultatene har gitt oss verdifulle erfaringer.

I hovedsak har det vist oss at tiltakene som er gjennomført fungerer, men vi har også registrert at varslingsrutinene må suppleres og i noen grad justeres. Her har Forsvarsbygg selvsagt vært i løpende dialog med Avinor.

På parkeringsarealet for publikum på sivil side av Lufthavnen er deler av området avsperret for parkering grunnet tidvis høyt støynivå ved avgang F-35.

På flysiden der passasjerer går ut til fly og omvendt er det en varslingsrutine via Kontrolltårnet til avgangshall/gate og passasjerfly som skal hindre at det befinner seg passasjerer mellom passasjerflyet og ankomst/avgangshallen. Her er varslingsrutinen justert slik at ventetid i passasjerfly/avgangshall blir kortest mulig, noe som vi erfarte i noen tilfeller varte for lenge i tidlig testperiode.

Det er også slik nå at all sivil luftfart har første prioritet fremfor F-35 for å unngå samtidighet. Kontrolltårnet styrer dette. Unntak kan være såkalt QRA, dvs utrykning. Det er imidlertid ikke ofte, men da inntrer selvsagt varslingsrutinen som hindrer ferdsel mellom passasjerfly og avgangshall.

Mener Forsvarsbygg det er behov for ytterligere støydempende tiltak på Evenes?

– Dette må Avinor svare på. Forsvarsbygg er åpen for dialog rundt dette basert på begrunnede behov og fakta.

Både Widerøe og lufthavnsjefen på Evenes mener det er behov for ytterligere tiltak. Blant annet bruer fra gatene og nytt parkeringshus. Er det utbedringer Forsvarsbygg vil betale for?

– De tiltakene som er gjennomført, skal være tilstrekkelig ut fra reguleringsplanen. Widerøes innspill er viktige her. Vi ser frem til å høre fra Avinor og Widerøe, og er åpen for videre dialog.

Hva mener Forsvarsbygg det vil koste å sikre Evenes for helseskadelig støy for passasjerer og ansatte?

– Forsvarsbygg har i samarbeid med Avinor gjennomført tiltak som hindrer helseskadelig støy. Det forutsetter selvsagt at alle parter etterlever de rutiner som er gjennomført.

Er det Forsvaret eller Avinor som bør betale for støydempende tiltak på Evenes?

– Forsvarsbygg finansierer avtalte tiltak.

Widerøe sier: Sånn som det er nå er risikoen uakseptabel for våre passasjerer. De risikerer å få varig hørselskade bare etter en eksponering. Vi trenger tiltak og vi trenger tiltak raskt. Det er planlagt en del tiltak, men dette ligger fortsatt en god del fram i tid. Men dette er et problem som gjelder her og nå. Vi må strakstiltak og da må Forsvaret gå i tenkeboksen og finne ut hvordan vi kan leve sammen både med den sivile luftfarten og den luftfarten de bedriver. Hva svarer Forsvarsbygg til dette?

– Forsvarsbygg ønsker dialog og full åpenhet om utfordringer og tiltak. Det er naturlig at det er Avinor som tar initiativ til en slik dialog. Vi i Forsvarsbygg har da heller ikke mottatt noen henvendelse fra Widerøe (eller andre flyselskap) om dette.

Widerøe sier også: Det vi ser i dag er at denne støyeksponeringen gjør at vi får store driftsforstyrrelser fordi vi må hindre passasjerene fra å være ute når denne støyen kommer. Da må vi beholde passasjerene inne i flyet eller i terminalen. Det gjør at vi får store forsinkelser. Vårt nettverk er tett vevd og får vi en forsinkelse på Evenes vil det forplante seg i hele Nord-Norge. Økonomisk er dette en betydelig nedside, men det viktigste er at vi utsetter passasjerene for betydelig helseskade. I ytterste konsekvens må vi slutte å fly på Evenes. Hva tenker Forsvarsbygg om driftsbekymringene til Widerøe?

​​​​​​​– Forsvarsbygg deltar gjerne i dialog og utveksling av faktaunderlag med Widerøe og Avinor, med henblikk på å finne egnede og forholdsmessige tiltak som vil hindre driftsproblemer for Widerøe.

På hvilken måte er flyselskapene involvert i arbeidene på Evenes?

– Dette må Avinor svare på. Forsvarsbygg har så langt hatt løpende dialog med Avinor, og ikke med flyselskap. Vi er imidlertid åpne for annen dialog, men det er hensiktsmessig at Avinor er den aktive part i en slik dialog.

Er støyutfordringen på Evenes større enn man antok da det ble bestemt at F35-flyene skulle plasseres her?

​​​​​​​– Støynivåene på Evenes er basert på beregninger utført av SINTEF. Målinger som ble gjennomført i september av Multiconsult og Avinor stemmer godt overens med de teoretiske beregninger.

Mener Forsvarsbygg Evenes er en sikker flyplass for passasjerene slik det er per nå?

​​​​​​​– Forsvarsbygg har forholdt seg til beregnede støynivåer og avtalte støytiltak. I tillegg har vi gjennomført omfattende støymålinger utført av Multiconsult og med SINTEF tilstede. Basert på disse erfaringer er det vår konklusjon at Evenes fortsatt er en sikker flyplass for passasjerer og ansatte.

I likhet med Widerøe mener Avinor at det er nødvendig med permamente støytiltak. Lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes sier til NRK at Avinors holdning er at alle tiltak som kommer som en direkte følge av etableringen av Luftforsvarets base på Evenes skal dekkes av Forsvaret. Men at Avinor registrerer at det er reservasjoner og uenighet fra Forsvaret sin side med tanke på hva som er nødvendig og tilstrekkelig i form av støytiltak på Evenes.

– I den statlige reguleringsplanen legges det opp til en kost/nyttevurdering av fullverdige tiltak både på flyside og sivil side (p-plasser etc.) for å forhindre hørselskader for passasjerer. Forsvarsbygg har i samarbeid med Avinor gjennomført tiltak i tråd med dette.

Tiltakene skal ivareta vedtatte bestemmelser, samtidig som et normalt og helt vanlig prinsipp er at det må være forholdsmessighet i.f.t. krav om tiltak og effekten av tiltak. Det er det ikke når det kreves P-hus og tuber til flyene. Det er heller ikke vanlig at Widerøe-fly betjenes av tuber, ettersom disse flyene er altfor små/lave.

Statistisk sett vil F-35 på Evenes ha 102 avganger i året, dvs. to ganger pr uke (døgnbasis). Trening ca. det samme, men da har sivil trafikk prioritet.

Forsvarsbygg er åpne og deltar gjerne i videre dialog med Avinor og flyselskapene.»

– Avslutningsvis er det viktig for Forsvarsbygg å vise til rekkefølgebestemmelsene i den statlige reguleringsplanen: «Innen 01.07.2021 (endret til 01.09.2021) skal det gjennomføres nødvendige tiltak for å forhindre risiko for hørselsskade for passasjerer mellom eksisterende terminalbygg og flyoppstilling på sørsiden av dette, samt for ferdsel i parkeringsarealet på SLA5. Kost-nytte vurdering skal legges til grunn for valg mellom fullverdige alternative tiltak for å forhindre at publikum utsettes for maksimalt støynivå over LPASmax 115 dB.»