– Det er vemodig. Man kjenner at man blir våt i øyekroken.

Trond Rønning har jobbet som tekniker på F-16 siden 1987. Men etter 40 år med F-16-jagerfly i Norge nærmer det seg nå slutten.

Fra nyttår settes flyene på bakken for godt og «nedpakkingen» er allerede godt i gang.

Det betyr at den årlige tradisjon med å fly julestjerne-formasjon rett før jul ikke ville være mulig.

Siste større formasjonsflyging

Derfor hadde Luftforsvaret fremskyndet dette til i dag - over en og en halv måned før jul.

– Ettersom vi skal legge ned drifta etter nyttår og vi blir stadig færre folk, så fant vi ut at vi måtte gjøre dette nå, sier Henning Hansen Homb, stasjonssjef ved Luftforsvarets base i Bodø.

Henning Homb er sjef ved Luftforsvarets base i Bodø. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Totalt ble det kjøpt 72 fly, i tillegg til 2 tosetere i 1989. Men på langt nær alle er operative i dag.

– Det er artig og vemodig på en gang. Vi har gjort dette mange gange før, men med tanke på at det kanskje er siste gang er det spesielt.

Det sier F-16-pilot Ørjan Knutsen. Han skulle gjerne fløyet F-16 fra Bodø lengre enn til årsskiftet.

– Jeg skulle ønske at vi kunne være her mange år til. Men nå er det bestemt, og vi må bevege oss videre.

Været satte stopper

Onsdag lettet ti fly. Selv om været satte en stopper for den planlagte formasjonsflyvningen, fikk pilotene trent sammen. Det ble også rom for formasjonsflyvning inn over Bodø.

– Vi hadde planlagt å fly over flere plasser. Men på grunn av været så måtte vi gjøre om på planene, sier Homb.

Igjen på bakken i Bodø står Trond Rønning. Han kommer til å savne F16 når de nå forsvinner.

Trond Rønning har jobbet som tekniker på F16 i mange år. Han mener det er vemodig at det snart er over. Foto: Monica White Martinsen / NRK

– Det har vært en del av hele mitt voksne liv. Så det blir nok noe som mangler etter hvert. Det er en livsstil som må gjøres om på.

Skal selges

Planen for Forsvarsmateriell er å selge nesten alle. Noen av flyene skal flys ut, for så å bli solgt som flydeler. Minst to av flyene er planlagt å settes på museum, både i Bodø og på Gardermoen.

– Avhending av F-16 er en pågående prosess. For tiden pågår det dialog med flere potensielle kunder. På grunn av pågående forhandlinger kan vi på nåværende tidspunkt ikke gå ut med hvem som er potensielle kunder, antall, omfang, pris, verdi eller øvrige detaljer rundt et eventuelt salg, skrev Sven Harald Halvorsen, kommunikasjonssjef i Forsvarsmateriell i en e-post til NRK tidligere i år.