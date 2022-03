Evjen uenig med sin far før Glimt-kampen

Tidligere Bodø/Glimt-spiller Håkon Evjen tror det blir «skikkelig jevnspilt» når hans AZ Alkmaar går ut på kunstgresset på Aspmyra i kveld.

Da er det første kamp i åttedelsfinalen i conferenceligaen.

Håkon Evjens far, tidligere Glimt-spiller Andreas, sa nylig i Glimt-podkasten «4-3-3-» at hjemmelaget er favoritter, riktignok «knepne».

– Det er hans mening. Jeg mener det er to lag som er i form. Selv om Glimt er utenfor seriesesong, har de spilt godt og hatt gode treninger. Det vil bli en skikkelig jevnspilt kamp, sa Evjen under onsdagens pressekonferanse.

22-åringen gikk til AZ i 2020 etter å ha imponert i Eliteserien. Nå møtes de igjen.

– Det var nesten «meant to be». Veldig spesielt og utrolig kult for min del. For klubbens del var det ikke det beste laget å møte. Glimt er et utrolig godt fotballag. Det var en liten ønsketrekning for min del.

Kampstart er klokken 21. (NTB)