Evenes-ordfører: – Arbeiderpartiet er desperate

Ordfører Svein Erik Kristiansen (H) i Evenes mener Arbeiderpartiet preges av desperasjon få dager før stortingsvalget.

– Det er uansvarlig av partiet å gå bort fra forliket som er gjort om forsvarets langtidsplan, sier han.

Denne uka ble det kjent at Arbeiderpartiet vil ha en ny gjennomgang av beslutninga om å legge ned Andøya flystasjon..

– For meg fremstår det som at desperasjonen er fullstendig i Arbeiderpartiet. De stuper på målingene, om det er panikken som har grepet dem som gjør at de nå snur og melder at de ønsker en omkamp om Andøya og Evenes.

NEI TIL NEDLEGGING: Onsdag demonstrerte flere hundre personer utenfor Stortinget blant annet mot nedleggelsen av Andøya flystasjon. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Ap ønsker å utrede nedleggelsen

Det var under en demonstrasjon i Oslo denne uka at det ble kjent at Arbeiderpartiet vil utrede nedleggelsen av Andøya flystasjon på nytt dersom de kommer i regjering.

Flere forsvarseksperter har også uttalt at det ikke er urealistisk at Andøy-nedlegging kan reverseres.

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet, Eirik Sivertsen. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Arbeiderpartiets toppkandidat i Nordland Eirik Sivertsen avviser at dette er et panikkartet utspill fra et parti som sliter på meningsmålingene.

– Ordføreren i Evenes må ha misforstått grunnleggende. Det vi har sagt er at det nå hersker så mye tvil om faktagrunnlaget beslutningene på Andøya bygger på, at vi ikke kan leve med den usikkerheten, sier Sivertsen.

Står ved forliket

Ifølge partileder Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet dreier dette ikke seg om en kursendring, han gjentar at partiet kommer til å stå ved forliket og skriver følgende i en e-post til NRK:

Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Foto: Oddmund Haugen / NRK

«Stortinget sluttet seg enstemmig til vårt forslag om at regjeringen må komme tilbake til Stortinget om det framkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget for Andøya. Det har kommet kritiske innspill til tall- og faktagrunnlaget fra folk og forsvarsmiljøer. Vi tar slike innspill på alvor, og er kritisk til at Høyre og Frp kontant avviste en rapport som ble lagt fram på mandag som «kjøpt og betalt». Samtidig sier Fremskrittspartiet at regjeringen må legge fram en ny, uavhengig utredning om Andøya flystasjons framtid så Stortinget kan vurdere saken på nytt. Frp og Høyre skaper forvirring med helt motstridende uttalelser. For å avklare om det som har kommet fram av ny informasjon utgjør vesentlige endringer i grunnlaget, er det nødvendig å gjennomgå tall og fakta. Det er vi klare til å gjøre om vi kommer i regjering.»

– Et desperat valgkamputspill

Ordføreren i Evenes mener det ikke er noe nytt som tilsier gjennomgang, heller ikke i den nye rapporten fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

– Jeg er så trygg på den beslutningen som er tatt på Stortinget, at foreløpig setter jeg dette på kontoen for et desperat valgkamputspill og håper at Arbeiderpartiet tar til fornuft når valgdagen har vært, sier Kristiansen.